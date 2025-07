Livres d’été : 7 romans en poche à glisser dans votre valise

Pour cette sélection, afin de rassurer les futurs grognons et grognones, nous avons panaché des best-sellers, des ouvrages moins identifiés peut-être et des lectures attendues ou non. Parce que lire est avant tout un plaisir personnel, il devient passablement lassant que dans nos colonnes s'insurgent les arbitres des élégances sur ce qui doit ou ne doit pas être promu. L'idée, c'est avant tout de tenter une sélection diversifiée, à même de proposer un peu à toutes et tous, plutôt que beaucoup, à un petit nombre.

Et si cette proposition ne vous convient pas, comme le disait (presque) Philip K. Dick, vous devriez en visiter d'autres.

Plus grand que le ciel – Virginie Grimaldi

Elsa, conseillère funéraire au tempérament volcanique, croise chaque semaine Vincent, romancier discret au passé douloureux, dans la salle d’attente d’un psy. Entre malentendus, silences et élans partagés, ces deux inconnus vont peu à peu s’apprivoiser. Au fil des séances, une complicité inattendue s’installe. L’humour devient un rempart, le chagrin s’atténue, le lien se tisse. Dans ce roman plein de tendresse, Virginie Grimaldi explore avec délicatesse les détours de la reconstruction personnelle, le poids des blessures invisibles et la puissance salvatrice des rencontres.

Un roman lumineux sur la reconstruction de soi, parfait pour les vacances. Tendre, drôle, bouleversant : un concentré d’émotions à lire sans modération cet été.

La Lignée – Aurélie Valognes

Louise, autrice en devenir, adresse une lettre à Madeleine, romancière reconnue qui a cessé d’écrire. Contre toute attente, celle-ci lui répond. S’engage alors une correspondance bouleversante entre deux femmes que tout oppose. Louise découvre l’exigence du métier, les doutes, les sacrifices. Madeleine, en miroir, retrouve la voix qu’elle croyait perdue.

Cette relation épistolaire donne naissance à un récit intime sur le besoin d’écrire, la transmission intergénérationnelle et la liberté d’être soi. Le roman le plus personnel d’Aurélie Valognes, d’une sincérité désarmante.

Une ode à la création et à la transmission littéraire, portée par deux héroïnes inoubliables. Un roman sincère et inspirant à glisser dans toutes les valises.

Ce que je sais de toi – Éric Chacour

Dans le Caire des années 1980, Tarek, jeune médecin dévoué, croise la route d’Ali, dont il soigne la mère. Une complicité s’installe, jusqu’à ce qu’un geste d’amour déclenche une condamnation sans appel. Contraint à l’exil, Tarek voit sa vie basculer dans une solitude sans repères.

À travers son regard blessé, c’est tout un monde qui vacille : l’ordre moral, la famille, les appartenances. Éric Chacour signe un premier roman bouleversant, porté par une langue limpide et retenue. Il interroge la liberté d’aimer dans un contexte hostile, et redonne chair à ceux qu’on a effacés.

Un récit intime et bouleversant sur l’amour interdit, la perte et l’exil. Une lecture intense, vibrante, qui touche au cœur et reste longtemps en mémoire.

Du thé pour les fantômes – Chris Vuklisevic

Félicité et Agonie, deux sœurs que tout oppose, partent ensemble en quête des fantômes de leur passé. Le voyage les mène au cœur d’un désert peuplé de secrets, de rituels oubliés et de souvenirs enchantés. L’une veut comprendre, l’autre veut fuir. Le récit se tisse autour d’un héritage familial mystérieux, entre croyances anciennes, magie douce et non-dits jamais levés.

Chris Vuklisevic compose une fresque poétique, mêlant l’intime et l’étrange avec une liberté narrative réjouissante. Un roman initiatique d’une grande originalité, qui s’adresse à l’âme autant qu’à l’imaginaire.

Un voyage sensoriel entre réalité et magie, idéal pour qui aime les univers hors du temps. Un roman envoûtant et dépaysant à savourer au calme ces vacances.

L’orage qui vient – Louise Mey

Dans une société dévastée par un effondrement politique et climatique, Mila vit cachée avec sa mère et d’autres femmes dans une communauté autogérée. Elles ont recréé un semblant de paix. Jusqu’au jour où un homme venu du dehors demande asile. Sa présence réveille les peurs, fait renaître des instincts oubliés.

Louise Mey livre un roman d’anticipation à l’atmosphère oppressante, où la menace s’infiltre lentement. Elle interroge avec acuité la peur de l’autre, les réflexes de protection et la tension entre confiance et survie. Un huis clos glaçant et lucide.

Un thriller glaçant et intelligent sur la peur, le pouvoir et la résilience. Parfait pour frissonner au soleil et ne plus lâcher son livre jusqu’à la dernière page.

Un soir d’été – Philippe Besson

À l’aube des années 1990, dans une station balnéaire paisible, une bande d’adolescents vit ses derniers instants d’insouciance. Premiers amours, amitiés silencieuses, promesses à demi formulées. Tout semble figé dans une lumière dorée, jusqu’au moment où l’équilibre vacille.

Philippe Besson capte avec subtilité cet âge fragile où tout bascule sans bruit. Son roman est une élégie discrète sur le passage à l’âge adulte, teintée de nostalgie et de lumière. Une photographie sensible d’un été à jamais révolu, mais toujours vivant dans nos mémoires.

Un roman délicat et nostalgique, à lire les pieds dans l’eau. L’été de l’adolescence, comme suspendu dans le temps, raconté avec justesse et émotion.

Perspective(s) – Laurent Binet

Florence, 1540. Un grand peintre est retrouvé mort dans une chapelle, un ciseau fiché dans la gorge. Autour de ce crime s’agitent artistes, apprentis, mécènes et comploteurs. Entre satire de l’art, réflexion sur la perspective, et intrigues dignes d’un polar, Laurent Binet compose un roman érudit et jubilatoire. L’enquête, déclinée selon plusieurs points de vue, questionne la vérité, la beauté, le pouvoir. Avec humour et virtuosité, il ressuscite la Renaissance italienne comme un théâtre de passions et de rivalités.

Un polar érudit au cœur de la Renaissance italienne, à la fois ludique, captivant et brillamment écrit. L’allié parfait des amateurs d’histoire et d’intrigue.

Quelle que soit votre envie du moment, nous espérons que ces sept ouvrages vous apporteront un été riche en émotions et en évasion littéraire. Et pour chaque livre, un extrait est disponible en fin d'article.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com