Renverser la table : Victoire Tuaillon revient en podcast

Le studio hollywoodien Lionsgate a acquis les droits d’adaptation du roman The Things We Leave Unfinished (Toutes nos histoires infinies en français, trad. Ariane Maksioutine, City Éditions) de Rebecca Yarros, paru en 2021 aux États-Unis et en 2024 en France, pour en faire un long-métrage. Le scénario sera écrit par Arash Amel (A Private War, The Ministry of Ungentlemanly Warfare), tandis que la production sera assurée par Todd Lieberman via sa société Hidden Pictures.