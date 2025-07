10 millions de dollars pour les Mémoires de Biden, chez Hachette

Le service Études et recherche de la Biibliothèque publique d'information (Bpi) et le ministère de la Culture ouvrent un nouveau programme de recherche autour des attaques de bibliothèques, et leurs moyens d'y faire face. « Bibliothèques en tension : conflits, protection et résilience », en partenariat avec l’ABF et l’ADBGV, lance pour commencer un appel aux témoignages.