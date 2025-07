La Chartreuse d’Aillon ouvre une nouvelle page culturelle avec Carmen

L'événement intervient quinze jours après la signature, le 10 juillet 2025, de la convention d’occupation temporaire de la Chartreuse.

Signée par Thierry Repentin, président de Grand Chambéry, et Jérôme Salord, président de la SAS d’Aillon et d’Ailleurs, en présence de Fabienne Grébert, vice-présidente du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, ainsi que de nombreux élus et acteurs locaux, cette convention définit un projet de revitalisation ambitieuse du site patrimonial.

Une ambition partagée pour l’avenir des Bauges

Propriétaire du site, l’agglomération de Grand Chambéry souhaite, par ce projet, soutenir un tourisme de moyenne montagne à l’année. Que la Chartreuse d’Aillon devienne un lieu vivant, à la fois culturel, scientifique, botanique et éducatif.

Le projet est porté par la SAS d’Aillon et d’Ailleurs, créée par Michèle et Jérôme Salord, également à l’origine de l’Auberge d’Aillon et d’Ailleurs, établissement quatre étoiles ouvert en 2021. Il prévoit de redonner vie à la Chartreuse, fermée depuis août 2024, grâce à un investissement initial important et un programme culturel et scientifique sur 15 ans.

Un projet en trois volets

Co-écrit par le couple, le projet s’articule autour de trois axes majeurs :

1. Valorisation agricole et botanique

En lien avec le Centre de Ressources Botaniques Appliquées (CRBA), dirigé par Stéphane Crozat et Charlotte Suzanne, le site accueillera des jardins historiques, un séchoir à plantes, une serre chauffée et un verger conservatoire. Des espèces locales et médicinales y seront cultivées. La production (fruits, confitures, tisanes) sera valorisée en partenariat avec le Parc des Bauges, et des marchés de semences paysannes seront organisés.

2. Éducation à la nature et à la géologie

La Chartreuse accueillera classes vertes, écoles et familles autour d’activités liées à l’herboristerie, la culture de plantes, et la géologie. Des "Géofestivals" proposeront randonnées et conférences menées par des scientifiques comme Pierre Renau. Le site mettra également en place un parcours immersif, un four à pain animé par un boulanger local, et un escape-game sur le thème du jardin.

3. Culture, médiation et résidences

Concerts, spectacles et expositions seront proposés toute l’année, dans la salle des gardes (100 places) ou en plein air (jusqu'à 300 personnes). Des artistes locaux y seront accueillis 1 à 2 fois par mois. Un programme de résidences permettra à des créateurs (musiciens, comédiens, metteurs en scène) de travailler sur place.

Un impact pour tout le territoire

La Chartreuse d’Aillon entend contribuer activement au développement du tourisme estival dans les Bauges, tout en créant de l’emploi (5 à 10 postes directs, une trentaine en indirect). Une association d’intérêt général accompagnera le projet par la collecte de dons. Le site sera ouvert tous les week-ends, pendant les vacances scolaires et lors des grands événements.

La Chartreuse d’Aillon ambitionne d’accueillir 40.000 visiteurs annuels d’ici 2030, devenant un modèle de revitalisation patrimoniale et un pôle culturel majeur dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Crédits photo : les signataires de la convention le 10 juillet 2025 - De gauche à droite : Maryse Fabre, maire de Saint-François-de-Sales, Pascal Ginollin, 1er adjoint Aillon-le-Jeune, Cécile Trahand, vice-présidente de Grand Chambéry en charge du tourisme et du rayonnement de l’agglomération, Serge Tichkiewitch, maire d’Aillon-le-Jeune, Thierry Repentin président de l’agglomération de Grand Chambéry, Jérôme Salord, président de la SAS d’Aillon et d’Ailleurs, Michèle Salord, directrice générale de la SAS d’Aillon et d’Ailleurs, Albert Darvey, conseiller départemental de Savoie, Fabienne Grébert, conseillère régionale de Haute- Savoie et vice-présidente du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges.

