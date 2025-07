Entre l’asso et la daronne, se trouve l’amour

Emilie est belle, généreuse et vient d’une autre planète, dans la banlieue parisienne. Mais c’est aussi la copine de sa cousine et, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, elle a intégré sa famille ! Or la daronne sénégalaise ne rigole pas avec l’engagement. Ayoun se laissera-t-il séduire par celle que sa propre mère, au gant de fer, a déjà adoptée ? Et cela même quand la rue réclamera ses droits ?

Les éditions Slalom nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né à Dakar en 1974, INSA SANÉ est compositeur, chanteur, slameur, rappeur, comédien, scénariste, traducteur et écrivain. Il aime partager sa passion pour les sons et les mots. Reconnu pour ses romans chez Sarbacane (notamment sa « Comédie urbaine ») il a aussi publié chez Milan, Rageot et Nathan. Mon Ex, ma mère et moi est son premier roman chez Slalom où il a déjà traduit le roman The Black Flamingo de Dean Atta.

Parution le 21 août.

