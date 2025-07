30 écrivains lisent leurs textes au musée d’Orsay, le 18 septembre

Le 19 juin prochain, l'Académie du Climat à Paris accueillera une journée d'échanges et d'ateliers autour du projet de recherche « Décarboner le livre et l’édition ». Initiée en octobre 2022, cette initiative est portée par le Bureau des Acclimatations et l’Université Grenoble-Alpes, en partenariat avec les éditions Bayard, l'École des Loisirs et le think tank The Shift Project.