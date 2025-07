En 2025, le Livre sur les quais nous fait voyager au coeur des 5 sens

Quelque 160 autrices et auteurs, suisses et internationaux, se relaieront sur les rives du Léman pour animer près de 150 événements : entretiens, lectures croisées, ateliers d’écriture ou performances poétiques. Dès son ouverture, le festival déploiera une programmation densifiée, notamment le vendredi 5 septembre, dont l’agenda s’est enrichi de plus de vingt nouveaux rendez-vous.

Parmi les temps forts de cette première journée : une rencontre inattendue entre Amélie Nothomb et la primo-romancière Eleonora Galasso à 13h30, suivie à 17h30 d’un grand entretien avec Sorj Chalandon, président d’honneur de cette 16ᵉ édition. Le journaliste et écrivain y présentera Le Livre de Kells (Grasset), son dernier roman, avant de partager le lendemain une carte blanche avec l’auteur Julien Delmaire.

Grande nouveauté cette année : en lieu et place des traditionnelles croisières, le festival proposera une échappée poétique à bord d’un train historique. En partenariat avec Retraites Populaires, les « voyages littéraires » se dérouleront à bord du train rétro du BAM, au départ de la gare de Morges jusqu’à Apples.

La littérature des 5 sens

Dans l’esprit du thème central de cette édition, plusieurs propositions inviteront à relier la littérature à nos perceptions sensorielles. Alexandre Lacroix animera un atelier d’écriture centré sur le corps et la sensation ; Joëlle Chautems conduira une déambulation poétique dans le parc de l’Indépendance, inspirée par la tradition druidique des triades. Le kôdô, rituel olfactif japonais, servira de cadre à un atelier autour de l’œuvre de Laure Limongi, mené par Francesco Biamonte.

Les plus jeunes pourront également explorer les mystères de l’odorat avec Lucas Giossi et Delphine Fiore, lors d’un atelier ludique. Le goût, lui, sera célébré au travers d’un atelier chocolat animé par le géographe de l’alimentation Gilles Fumey, en collaboration avec la pâtisserie Fornerod. Quant à l’ouïe, la Bibliothèque Sonore Romande proposera un espace de lecture audio au Musée Bolle, conçu comme un cocon de rêverie accessible à toutes et tous pendant toute la durée du festival.

Cette édition rendra également hommage à une maison emblématique de l’édition francophone : Albin Michel. Son président, Gilles Haéri, sera présent aux côtés de Daphné Esménard et Rémy Verne pour des discussions sur les coulisses du métier. Huit figures majeures du catalogue seront également à Morges pour dialoguer avec le public : Amélie Nothomb, Anne Berest, Fatou Diome, Alan Hollinghurst, Mathias Malzieu, Grégoire Delacourt, Agnès Ledig et Ghislaine Dunant.

Le programme complet sera mis en ligne le 8 août 2025 sur le site officiel du festival.

