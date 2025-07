Avec Marius Degardin, jaillit de la lumière là où d’autres n’auraient vu que du silence

Didier Devillaz sera notre guide pour cette nouvelle émission, autour des Mandragores, signé Marius Degardin :

Dès les premières pages, le décor se pose. Une fratrie abandonnée par les adultes vit dans un ancien restaurant baptisé Amore e Gusto. Le lieu respire la vie, malgré l’abandon. Quatre enfants aux caractères opposés y cohabitent, chacun porteur d’une blessure secrète. Primo, l’aîné tient la barre. Pierrot, doux et un peu perdu, taille des pierres. Kara, sage-femme silencieuse, veille sur les siens. Et Benito, le cadet, tout juste majeur, devient le cœur battant du récit. L’annonce du retour de leur mère rompt l’équilibre fragile. Quelque chose bascule.

Ce roman pourrait effrayer. Il aborde des sujets sombres. L’inceste. La folie. L’enfermement psychiatrique. Pourtant, selon Devillaz, l’écriture transforme cette matière incandescente. « Il y a une maturité d’écriture impressionnante pour un premier roman. Marius Degardin parvient à équilibrer le romantique, le poétique et le cru, sans jamais tomber dans le démonstratif ». Un style incarné, charnel, qui donne chair à la souffrance sans jamais s’y vautrer.

AVANT-CRITIQUE - Les Mandragores : fractures intimes et mémoire blessée

Benito traverse les ténèbres, flirte avec la mort. Mais sa trajectoire ne s’abîme pas dans le désespoir. « J’y ai trouvé énormément de lumière. Dans la poésie certes, mais surtout dans l’élan vital », insiste le libraire. Le roman résonne comme une quête de résilience. Chaque rencontre — avec Moïse, le gérant d’un bordel montmartrois, avec Iris ou Barbara — ouvre une fenêtre, fait entrer un peu d’air, de tendresse, d’espoir.

Le roman navigue entre plusieurs genres : chronique familiale, roman social, récit initiatique, presque roman noir. Un hybride qui déroute, mais fascine. « C’est difficile à classer, c’est aussi ce qui le rend précieux », confie Devillaz. « Moi, il m’a fait penser au Démon de la colline aux loups, de Dimitri Rouchon-Borie. Mais là où ce dernier est totalement minéralisé, Marius Degardin insuffle une lumière que je n’y ai pas trouvée. »

Le titre, énigmatique, intrigue. La mandragore, plante magique et toxique, devient métaphore. « J’ai découvert qu’on disait qu’il fallait un chien affamé pour l’arracher. Sinon, on mourait », raconte le libraire. « C’est une fleur, oui, mais une fleur dangereuse. Elle incarne cette part obscure et mystique que le roman explore. Une beauté qui dérange, une force à double tranchant. »

Et pourtant, malgré la noirceur, le roman se clôt sur une note solaire. « À la fin, on en ressort ému, mais apaisé. Ce genre de roman, c’est rare. On sent qu’on a traversé quelque chose d’unique, de fort, et qu’on a grandi avec lui. »

En librairie, Les Mandragores ne se propose pas à n’importe qui. Devillaz le réserve à des lecteurs « curieux, ouverts, prêts à être bousculés. Des gens qui cherchent des récits vrais, qui touchent juste, même s’ils dérangent ». Pas un roman à offrir à un ado en quête de légèreté. Pas un texte consensuel. Un livre pour celles et ceux « qui veulent être étonnés, remués, et qui n’ont pas peur de voir jaillir la beauté dans l’ombre ».

Un premier roman. Un auteur inconnu. Un sujet délicat. Mais surtout un souffle. « Marius Degardin réussit à faire jaillir de la lumière là où d’autres n’auraient vu que du silence. Il transforme l’indicible en renaissance ». Une lecture exigeante, oui. Mais de celles qui laissent une trace durable. Comme une mandragore arrachée à la terre. À condition de savoir l’apprivoiser.

Retrouver la sélection des six premiers romans du Prix Envoyé par La Poste 2025.

Crédits photo : Librairie des Perthuis

DOSSIER - Edition 2025 du Prix Envoyé par La Poste : six premiers romans de la rentrée

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com