FIBD : Franck Bondoux, délégué général, annonce son départ fin 2027

Quelques jours après la diffusion, par l'association du FIBD, d'une consultation visant à confier l'organisation du Festival international de la bande dessinée à un nouveau prestataire, les financeurs publics de l'événement notent « de réelles avancées dans la prise en compte de leurs différentes recommandations relatives à la transparence et à l’équité de la procédure ».

« Ces éléments en grande partie contenus dans le cahier des charges, qui est à retirer depuis le 12 juillet, sont de nature à apaiser le déroulement de l’édition 2026 », soulignent encore dans un communiqué (accessible en fin d'article) la Ville d’Angoulême, la Communauté d’agglomération de GrandAngoulême, le Département de la Charente, la Région Nouvelle-Aquitaine et le ministère de la Culture (via la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Centre National du Livre).

À ce titre, les financeurs se félicitent de la participation des éditeurs, des auteurs et des autrices, à la prochaine édition du festival, qui doit se tenir du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février 2026. En avril dernier, près de 400 professionnels du monde de la BD menaçaient d'un boycott cette 53e édition, pointant « l’aveuglement », « l’obstination » et « le mépris » de l’association à l'origine du festival, qui persiste à vouloir en confier la gestion à une entité privée, et ce, sans appel à projets ni consultation des acteurs concernés.

Dans le cadre des discussions menées au sein de l’Association pour le Développement de la Bande Dessinée d’Angoulême (ADBDA), indique le communiqué, « les représentants des différentes organisations syndicales nationales, représentant l’édition, les autrices et les auteurs, ont confirmé leur participation pour l’édition 2026 ».

La fin de l'ère Bondoux ?

Les éditions 2026 et 2027 du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême seront organisées par 9e Art+, qui reste la structure responsable jusqu'à l'échéance du contrat de concession signé en 2007.

« Monsieur Franck Bondoux a officiellement informé les membres de l’ADBDA de son retrait en qualité de délégué général du festival au terme du contrat qui lie sa société à l’association du FIBD, fin 2027 », précise le communiqué diffusé par les financeurs publics. Rien n'indique, cependant, que la société 9e Art+ ne se portera pas candidate, dans le cadre de la consultation lancée par l'association du FIBD. Les financeurs publics remercient la structure fondée par Franck Bondoux, qui « aura œuvré pendant 20 années à la réussite de cette manifestation et aura permis entre autres de lui conférer un rayonnement international ».

Pour rappel, l'appel à projets est ouvert depuis le 12 juillet dernier, jusqu'au 17 octobre prochain. Dès le 31 octobre, les trois finalistes éventuels seront auditionnés, et le futur organisateur connu le 8 novembre.

« La mise en concurrence telle qu’elle a été définie par l’Association du FIBD se doit de garantir la transparence et l’équité recherchées par les financeurs publics au travers de la contribution financière qu’ils apportent annuellement », soulignent les financeurs publics au sujet de cette démarche. « La présence d’une personnalité qualifiée au sein du jury, dont le nom sera validé par les co-financeurs et les syndicats nationaux, est un gage de transparence. Elle sera de nature à conforter le choix de l’Association et à garantir le bon déroulement de la procédure. »

En janvier dernier, une enquête de L'Humanité sur le FIBD et son organisation a dirigé les projecteurs sur des choix contestés, un environnement de travail critiqué ou encore une accusation de viol lors d'une édition du FIBD.

En 2021, la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine s'était déjà penchée sur la gestion de l'événement par la société 9e Art+, relevant notamment l'existence d'un montage financier « dont la cohérence interroge ».

Photographie : au FIBD 2018 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com