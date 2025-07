Attaques et dégradations de bibliothèques : la Bpi ouvre un champ d'étude

Actes de provocation, menaces, dégradations, incendies, les bibliothèques ne sont pas épargnées par les tensions qui traversent la société. Dès leur ouverture, elles peuvent se trouver en première ligne de situations conflictuelles dont les ressorts, les formes et les conséquences peuvent varier d’un territoire à l’autre.

C’est pour essayer de mieux identifier les racines de ces conflits, ce qui protège les bibliothèques et ce qui leur permet de rouvrir après une situation de forte tension, que le service Études et recherche de la Bpi et le ministère de la Culture engagent un nouveau programme de recherche :

« Bibliothèques en tension : conflits, protection et résilience », en partenariat avec l’ABF et l’ADBGV.

Pour son nouveau programme de recherche (2025-2026) et dans le cadre des missions nationales confiées par le ministère de la Culture, la Bpi souhaite lancer une recherche consacrée à ces bibliothèques territoriales en tension, qui étudie notamment ces phénomènes de protection.

L’objectif, à partir d’une analyse des ressorts des tensions rencontrées par les bibliothèques ou d’autres équipements publics est d’apporter des éléments de connaissance sur les phénomènes de protection, que ceux-ci aient conduit à éviter des attaques contre la bibliothèque ou qu’ils aient favorisé, suite à des tensions, sa réouverture sereine.

Vous pouvez participer à cette recherche pour aider à mieux comprendre et traiter ces situations. Si votre bibliothèque a connu des situations de tension, des actes de protection, et/ou a pu rouvrir dans des conditions plus sereines après des attaques ou des dégradations importantes, vous pouvez témoigner (anonymement si besoin) via ce formulaire.

Par ailleurs et si vous donnez votre accord, les chercheurs pourraient ensuite vous solliciter pour des entretiens. Vous pourrez également vous proposer pour participer à un groupe de professionnel·les qui réfléchira à ces questions avec l’équipe de recherche.

Si vous voulez en savoir plus sur ce projet de recherche ou le transmettre à des chercheurs susceptibles d'être intéressés (date de remise le 21/09/2025), vous pouvez consulter le cahier des charges.

