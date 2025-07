Établissements publics culturels : retraite à 70 ans pour les présidents

Le ministère de la Culture a relevé la limite d'âge pour l'exercice des mandats des présidents « non exécutifs » de plusieurs établissements publics culturels, qui passe à 70 ans, contre 67 ans auparavant. Selon la rue de Valois, cette précédente limitation, réglementée par l’article 7 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, « pouvait parfois constituer un frein à la bonne gouvernance de l’établissement ».

En effet, a détaillé Rachida Dati lors du Conseil des ministres du 23 juillet, « la présidence non exécutive des établissements publics est souvent assurée par des présidents expérimentés et donc proches de la limite d’âge, et dont les mandats ont ainsi tendance à être interrompus avant leur terme ».

Par ailleurs, ce recul de la limite d'âge se justifie, selon elle, par la très contestée réforme des retraites de 2023, laquelle « a reculé l’âge limite de départ à la retraite des agents publics à 70 ans » — face à l'âge légal de départ de 64 ans. Harmoniser les âges limites de départ aurait pour intérêt « d’atténuer le décalage entre présidents non exécutifs et agents publics pour certains établissements publics ».

Le décret n° 2025-686 du 23 juillet 2025, publié au Journal officiel de ce 24 juillet, porte à 70 ans la limite d'âge d'exercice du mandat de président « non exécutif » au sein de onze établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la Culture.

À LIRE - La fréquentation des bibliothèques et médiathèques en hausse, en 2024

Dans le détail, il concerne six établissements dans le champ de la création artistique (Opéra national de Paris, Centre national de la danse, Théâtre national de l’Opéra-Comique, Centre national des arts plastiques, Philharmonie de Paris, Académie de France à Rome) et cinq établissements dans le champ patrimonial (Musée Rodin, Domaine national de Chambord, Palais de la Porte Dorée, Mont — Saint-Michel et l’établissement public du musée national Jean — Jacques Henner et musée national Gustave Moreau).

Aux yeux du ministère de la Culture, la mesure « constitue [...] un gage de continuité et de stabilité », applicable aux mandats en cours.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com