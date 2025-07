Piratage de mangas : le syndicat de l'édition obtient le blocage de Japscan

Japscan, largement consulté depuis le territoire français, proposait près de 13.000 titres, allant des mangas aux comics en passant par les manhwas et manhuas - bande dessinée coréenne et chinoise, dans un contexte de non-respect des droits d’auteur. Selon le SNE, le site enregistrait plus de 690.000 visiteurs uniques par mois en France.

Un usage massif qui s’inscrit dans une tendance préoccupante selon le syndicat de l'édition, qui s'appuie sur une étude publiée en 2025 par Mangas.io, qui révèle que 83 % des lecteurs de manga consultent des sites pirates. Une pratique qui logiquement impacte directement l’économie du secteur : en 2024, les ventes de mangas ont chuté de 9,3 % en volume.

Pour Vincent Montagne, président du SNE, cette décision judiciaire s’inscrit dans une stratégie plus large : « Le Syndicat national de l’édition mène une lutte active contre le piratage récemment marquée par deux succès obtenus devant le tribunal aux fins de bloquer le site Z-Library. Cette nouvelle action entérine la volonté du syndicat de défendre le droit d’auteur à chaque fois qu’il est menacé. »

De son côté, Benoît Pollet, président du groupe manga du SNE, souligne : « Tous les éditeurs du groupe manga s’associent de manière inédite à une action judiciaire pour faire front contre le piratage et ont l’ambition de contribuer collectivement à toutes les initiatives qui permettront de sensibiliser les 7 millions de lecteurs de manga à ces pratiques illégales. »

Le SNE est formel : elle poursuivra et compte renforcer sa stratégie face aux sites contrefaisants, quel que soit leur mode d’organisation ou leur audience.

Pour rendre ces actions plus efficaces, le Syndicat appelle à une extension du rôle de l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Il souhaite que les organismes professionnels puissent, comme les titulaires de droits à l'article L.331-27 du Code de la propriété intellectuelle, solliciter l’élargissement des blocages à tous les noms de domaine miroirs qui viendraient à apparaître après la décision de justice. Le SNE plaide donc pour un réexamen urgent de cet article, qu’il juge aujourd’hui insuffisant.

Le directeur juridique du SNE, Julien Chouraqui, soulignait également les limites de ces décisions judiciaires : elles ne règlent pas le problème sur le long terme. « Nous devons régulièrement mettre à jour la cartographie, car le site réapparaît souvent sous de nouveaux noms de domaine, regagnant ainsi en visibilité. C’est un peu le mythe de Sisyphe », confiait-il.

Le syndicat rappelle enfin que l’édition française investit fortement dans les offres numériques légales, dans le but de rendre le livre accessible au plus grand nombre. Le piratage, en compromettant la rémunération des créateurs – auteurs comme éditeurs – menace à la fois la viabilité économique du secteur et la diversité culturelle, en fragilisant également les libraires.

Crédits photo : SNE

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com