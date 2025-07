De Paul Watson à Nancy Huston : 300 invités pour le 38e Festival de Mouans-Sartoux

Près de 300 auteurs et autrices sont attendus pour échanger avec le public, participer aux tables rondes et animer les différentes scènes du festival. L’événement est gratuit, y compris l’accès aux débats, lectures et à la majorité des projections et spectacles.

Parmi les personnalités invitées : Paul Watson, Fatima Daas, Marc Levy, Erik Orsenna, Nancy Huston, Pierre Michon (en visio), Edgar Morin (en visio), Vanessa Springora, Pascal Boniface, Valentine Goby, Miguel Bonnefoy, Boris Cyrulnik, Tahar Ben Jelloun, Christelle Dabos, Kamel Daoud, Benjamin Stora, entre autres.

Le festival accueillera également plusieurs lectures musicales et créations scéniques, dont : Le Palmier avec Valentine Goby et Xavier Llamas ; Syrie, des pierres et de la vie, lecture dessinée avec Edmond Baudoin, Omar Youssef Souleimane et Miquèu Montanaro ; Le rêve du jaguar avec Miguel Bonnefoy et Matia Levrero.

Plusieurs films documentaires et fictions seront projetés, en présence de leurs auteurs et réalisateurs, parmi lesquels Un paese di resistenza (Shu Aiello), La Petite Dernière (Fatima Daas), Why War? (Amos Gitai), Différente (Lola Doillon – à confirmer).

Sans oublier les débats sur des sujets qui font l'actualité française et internationale : « Israël/Palestine ? », avec Elias Sanbar, Amos Gitai, Pascal Boniface, « Après Mazan, la prise de conscience ? », avec Giulia Foïs et Marion Dubreuil, « L’ère des manipulations » avec Olivier Legrain, Michaël Laine, David Chavalarias, « Les algorithmes et la réalité », avec Michaël Laine et Samuel Goëta.

L'ensemble du programme détaillé sera à retrouver au mois d'août sur le site de l'événement.

