Ashraf Omar, symbole d’une liberté d’expression muselée en Égypte

Ashraf Omar, collaborateur du média indépendant Al-Manassa, a été arrêté dans la nuit du 21 au 22 juillet 2024 à son domicile du Caire. Selon les images de vidéosurveillance, deux minibus se sont arrêtés devant chez lui vers 1h30 du matin.

Des hommes en civil sont entrés dans le bâtiment et en sont ressortis peu après avec le dessinateur, les yeux bandés et menotté. Le lendemain matin, sans nouvelles de lui, son épouse Nada Mougheeth découvre l’appartement en désordre : ordinateur, téléphone et argent liquide ont disparu, mais ses lunettes et son trousseau de clés sont restés sur place.

Pendant près de 48 heures, aucune autorité n’a reconnu l’arrestation. Le 24 juillet, celle-ci est finalement confirmée. Commence alors une détention provisoire dont le caractère arbitraire est dénoncé par plusieurs ONG. D'après Cartooning for Peace, Ashraf Omar est accusé d’« appartenance à un groupe terroriste », de « diffusion de fausses informations » et « d’abus des réseaux sociaux ». Des accusations fréquemment portées contre les journalistes et militants égyptiens.

Un système judiciaire verrouillé

Durant son interrogatoire, d’une durée de six heures, les autorités l’ont questionné sur ses dessins publiés dans Al-Manassa. Il lui a notamment été demandé si ces illustrations avaient pour but d’encourager la population à contester le régime. Il aurait subi des violences physiques et verbales au cours de cette garde à vue.

Depuis, il est maintenu en détention provisoire sans qu’aucune charge n’ait été formellement examinée. Les audiences se tiennent par visioconférence, empêchant tout échange avec son avocat. Initialement organisées tous les quinze jours, ces sessions sont désormais espacées de quarante-cinq jours. À chaque fois, elles aboutissent à une prolongation automatique de la détention, sans examen des preuves.

Un climat d’intimidation et de censure

Le 16 janvier 2025, l’épouse d’Ashraf Omar, Nada Mougheeth, a elle aussi été arrêtée. Elle est accusée d’avoir « répandu de fausses rumeurs » concernant l’arrestation de son mari et d’avoir « soutenu le terrorisme ». Elle a été libérée sous caution. Pour les signataires du communiqué, cette arrestation constitue une manœuvre d’intimidation destinée à faire taire les proches du caricaturiste.

Le cas d’Ashraf Omar s’inscrit dans un contexte de répression généralisée. Actuellement, dix-sept journalistes sont détenus en Égypte, selon les chiffres communiqués. Tous sont poursuivis sur la base d’accusations similaires : « appartenance à une organisation terroriste », « diffusion de fausses informations », « incitation à la haine ». Ces chefs d’inculpation sont devenus les outils d’un arsenal répressif à l’encontre des voix dissidentes.

Un an après : un climat international alarmant

Dans leur appel conjoint, Cartooning for Peace, Cartoonists Rights, Al-Manassa et une vingtaine d'autres organisations rappellent que le sort d’Ashraf Omar n’est pas isolé. Le communiqué cite plusieurs cas récents : celui de Mohammed Al Hazza, condamné à vingt-trois ans de prison à Riyad pour des caricatures, ou encore celui de Fahmi Reza, inculpé pour sédition à Kuala Lumpur. À Istanbul, plusieurs membres du magazine satirique LeMan sont toujours détenus ou recherchés.

Tous ces exemples dessinent une même tendance : la criminalisation croissante de l’expression critique, qu’elle soit journalistique, artistique ou satirique. Le communiqué souligne en particulier la difficulté croissante de s’exprimer sur la situation à Gaza sans être accusé de « terrorisme » ou de trahison.

