Mobilisations Terrestres, ou l'écologie antifasciste

Une écologie sous attaque

Le constat est sans appel : l’écologie est devenue l’une des premières victimes du backlash idéologique. La montée des extrêmes droites verrouille les débats autour de l’environnement, criminalise les luttes écologistes et relègue l’écologie à une posture moralisatrice et dépolitisée. Le programme d’Agir pour le Vivant alerte sur cette situation critique en parlant ouvertement de « carbofascisme », cette alliance entre capitalisme fossile et autoritarisme réactionnaire.

Face à cette dynamique mortifère, l’enjeu est clair : construire un front écologique populaire et démocratique, capable de résister, d’unir et d’agir.

Dépasser la fragmentation, créer des alliances fertiles

Le mardi 26 août, une journée entière du festival est consacrée à cette réflexion. Dès le matin, Johann Chapoutot, historien, intervient dans un débat intitulé « Les irresponsables », pour analyser les mécanismes de dépolitisation des enjeux climatiques.

La matinée se poursuit avec une table ronde sur l’anti-impérialisme et l’écologie, réunissant Omar Alsoumi, Françoise Vergès et Eliane Brum. Ensemble, ils interrogent la place de l’écologie dans les luttes anticoloniales, en lien avec les mouvements de déforestation, d’accaparement des terres et de dépossession des peuples autochtones. Une manière de repolitiser la crise écologique dans une perspective mondiale et décentrée.

Dans l’après-midi, l’atelier « Proposer une écologie du quotidien » propose une autre approche : ancrer la lutte dans les réalités sociales et matérielles. Des intervenant·es du terrain – sociologues, paysan·nes, militant·es – y partagent des stratégies concrètes pour faire émerger une écologie vivante, populaire, et socialement ancrée.

Une écologie offensive, ancrée dans les territoires

Au cœur du programme, l'idée d’élargir le front écologique en sortant de l’entre-soi militant. Comment créer un rapport de force démocratique, fédérant des classes sociales aux intérêts divergents ? Comment organiser une écologie transformatrice sans céder à la récupération politique ou aux logiques de marché ?

Ces questionnements traversent également l’intervention du collectif Déborder Bolloré, qui revient en fin de journée sur le rôle des grands groupes médiatiques dans la construction d’une pensée réactionnaire, ainsi que sur les conditions de réappropriation citoyenne de l’information.

Une écologie joyeuse et combative

Mais cette écologie antifasciste n’est pas seulement faite de lutte : elle est aussi festive, artistique, collective. La journée se clôt avec une performance culinaire et militante : La Pastasciutta Antifascista, un « apéro antifa » joyeux et symbolique, rappelant l’importance des gestes partagés pour tisser une mémoire collective de la résistance.

La soirée se prolonge avec la projection du documentaire Empate, en hommage à Chico Mendes. Elle est suivie d’un échange avec Angela Mendes, sa fille, et Eliane Brum, figure des luttes écologistes brésiliennes. Le film illustre une écologie populaire et combative née dans les forêts amazoniennes – et plus actuelle que jamais.

Contre l’embrasement du monde, une riposte vivante

À travers cette programmation, Agir pour le Vivant affirme qu’il n’y aura pas d’écologie sans démocratie, ni de transition sans justice sociale. Loin d’un discours technocratique ou moralisateur, l’écologie antifasciste proposée ici est une écologie de terrain, de liens, de récits et de luttes. Une écologie qui fait front, qui construit et qui espère (plus d'informations).

Crédits photo : han Soete, (CC BY-NC-SA 4.0)

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com