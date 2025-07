Emmenez-moi ! Où ? Je ne sais pas

Avec éclat, la comédie musicale états-unienne incarne et justifie l’artifice de Hollywood. Pénétrer dans son intimité, tel est le but de cet opus. Avec ses coutumes et ses légendes, sa frivolité et sa morale, sa passion des corps et son goût de l’espace, pendant trente ans, le musical fut un monde. Il fallait examiner sa genèse, ses lois et sa fin, décrire ses régions, Warner, mgm ou Fox, mais aussi découvrir son unité et son sens.