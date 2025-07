La fréquentation des bibliothèques et médiathèques en hausse, en 2024

Le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) du ministère de la Culture a publié son baromètre des sorties culturelles des Français en 2024, en isolant certaines données de l’enquête « Conditions de vie et aspirations », menée auprès de 3000 personnes vivant en France par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc).

Ce baromètre permet de constater des niveaux de sorties culturelles équivalents à ceux de l'avant-Covid, dans pratiquement tous les domaines. Seuls le cirque (11 % en 2024 contre 12 % en 2019) et les musées et expositions (39 % en 2024, 41 % en 2019) restent victimes d'une légère baisse, d'après les réponses des interrogés.

Pour les bibliothèques et les médiathèques, la fréquentation bénéficie même d'une hausse par rapport à 2019 : 32 % des participants à l'enquête déclaraient y être allés au cours de cette année-là, contre 37 % en 2024.

Source : Crédoc

Il s'agit d'ailleurs du « taux de sortie le plus élevé au regard des années précédentes », relève le DEPS : 32 % en 2019, puis 30 % en 2022 et 2023.

Les 15-24 ans en tête

Au sein de la population, les femmes sont plus nombreuses (38 %) à déclarer s'être rendues en bibliothèque ou en médiathèque sur les 12 derniers mois que les hommes (37 %). Parmi les tranches d'âge, les 15-24 sont les plus présents dans les établissements (50 %), devant les 25-39 ans (45 %), les 40-59 ans (34 %), les 70 ans et plus (31 %) et enfin les 60-69 ans (30 %).

La fréquentation des établissements de lecture publique est la plus commune dans les grands centres urbains (44 %), souvent très bien dotés, et a tendance à décroitre lorsque l'on s'éloigne des villes et que les habitats sont plus dispersés.

Du côté des situations socio-économiques, la fréquentation des bibliothèques et médiathèques atteint des niveaux plus élevés au sein de la population diplômée à partir de bac+3 (55 % vs 29 % pour les personnes sans diplôme ou titulaires d'un CEP, BEPC, ou du brevet), et un peu plus importants pour les cadres et professions intellectuelles supérieures (53 % vs 24 % chez les ouvriers), suivies par les agriculteurs exploitants, les artisans, commerçants et chefs d'entreprises (47 %), avant les professions intermédiaires (46 %). Pour les employés, le taux atteint 32 %, et 36 % pour les « inactifs ».

Pour rester dans le même registre, les étudiants, qu'ils travaillent ou non, entrent le plus fréquemment dans les établissements (63 %), loin devant les personnes occupant un emploi (39 %), les chômeurs (32 %) et les retraités (31 %).

Notons, comme le relève le DEPS, que « [l]a sortie à la bibliothèque se distingue à nouveau avec l’écart le plus faible entre les bas revenus et les hauts revenus (7 points) ce qui peut être lié à la gratuité d’accès ».

Le baromètre complet est disponible ci-dessous.

Photographie : Bibliothèque Italie, à Paris (illustration, Bibliothèques Ville de Paris, CC BY-NC-SA 2.0)

