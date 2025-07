La Ville existe-t-elle vraiment ?

En chemin, elle abandonne ses croyances et rencontre des êtres très différents qui, sous des dehors d’abord affectueux, convoitent en réalité sa précieuse carte. Ballotée entre d’inquiétants aînés et de mystérieux étrangers, elle poursuit sa route, tandis que ses amis, partis à sa recherche, affrontent d’autres épreuves. Ce groupe de jeunes perdus dans les ruines de l’Amérique nous rappelle qu’il faut se battre pour ce qui compte le plus : notre vie et celle de nos proches.

Les éditions Casterman nous en proposent les premières pages en avant-première :

Matthew Rosenberg est né et a grandi à New York, où il a découvert la bande dessinée et le punk rock. Après des années à sortir des disques et à faire le tour du monde avec des groupes, il a réussi à développer sa carrière dans la bande dessinée avec les livres indépendants à succès We Can Never Go Home et 4 Kids Walk into a Bank. Ensuite, il a écrit des aventures pour certains personnages parmi les plus importants de l’univers des comics, comme les X-Men, Spider-Man, le Punisher, Archie et Batman.

Tyler Boss est un dessinateur primé et nommé aux Eisner Awards, originaire de Bufalo, New York ; il a été l’élève de David Mazzuchelli (Asterios Polyp). Ses albums déjà parus s’intitulent 4 Kids Walk into a Bank et Dead Dog’s Bite. Il a déjà remporté de nombreux prix.

Parution le 10 septembre 2025.

