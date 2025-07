Cinéma : Cédric Jimenez adapte Chien 51 de Laurent Gaudé

S’aventurant sur les terres du roman d’anticipation, l’auteur dressait le portrait d’une société future profondément inégalitaire, dominée par une entité économique toute-puissante, GoldTex, et gouvernée par une intelligence artificielle, ALMA.

L’intrigue suit Zem Sparak, ancien militant grec reconverti en policier désabusé dans la zone 3 – celle des relégués. Chargé d’une enquête sur un meurtre particulièrement brutal, il est contraint de collaborer avec Salia Malberg, jeune enquêtrice venue de la zone supérieure. Ensemble, ils remontent une piste qui fissure les fondements même de cette société compartimentée.

L’adaptation cinématographique du Prix des Écrivains du Sud 2022 et Prix Imaginales des bibliothécaires 2023 a été confiée à Cédric Jimenez, connu pour ses thrillers nerveux (Bac Nord, Novembre). Pour le scénario, il s’est entouré d’Olivier Demangel, spécialiste des récits à fort ancrage politique (Atlantique, Novembre). Le tournage s’est déroulé entre août et décembre 2024 en Île-de-France, dans le Sud-Est et à Bruxelles, avec un budget estimé entre 40 et 50 millions d’euros.

Le casting réunit Gilles Lellouche, dans le rôle principal de Zem Sparak, Adèle Exarchopoulos dans celui de Salia, et Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni-Tedeschi, parmi d’autres.

Après Chien 51, Laurent Gaudé publie la suite en août prochain, Zem, toujours chez Actes Sud.

L'adaptation de Chien 51 a par ailleurs été sélectionnée pour clôturer la 82e édition de la Mostra de Venise, qui se tiendra du 27 août au 6 septembre. Elle sera présentée hors compétition. Parmi les autres œuvres littéraires qui font l’objet d’adaptations très attendues, on peut citer celle du best-seller surprise de 2022, Le Mage du Kremlin, signée Olivier Assayas, avec Jude Law en Poutine.

Guillermo del Toro revisite Frankenstein de Mary Shelley dans une version gothique et mélancolique. À pied d’œuvre, adaptation du récit autobiographique de Franck Courtès par Valérie Donzelli et Gilles Marchand, met en scène un photographe reconverti en écrivain interprété par Bastien Bouillon.

François Ozon propose une relecture de L’Étranger d’Albert Camus avec Benjamin Voisin. No Other Choice du Coréen Park Chan-wook transpose Le Couperet de Donald E. Westlake dans la société sud-coréenne contemporaine. Hors compétition, In the Hand of Dante de Julian Schnabel s’inspire du roman de Nick Tosches, La Main de Dante. En section dite Orizzonti, Late Fame de Kent Jones adapte une nouvelle d’Arthur Schnitzler, et Une année italienne de Laura Samani transpose Giani Stuparich.

Cette année, 21 films seront en lice pour le prestigieux Lion d’or. Parmi eux figure La grazia de Paolo Sorrentino, choisi pour ouvrir le festival.

Crédits photo : Studiocanal France

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com