Lisons Libres ! : un nouveau salon pour l’édition indépendante à Paris

Portée par l’EDIF, créée en avril 2023 pour fédérer les éditeurs indépendants franciliens et défendre leurs intérêts, cette manifestation inédite entend rendre visible la richesse éditoriale du territoire.

L’objectif : faire découvrir au public la diversité des structures qui défendent une autre façon de publier, loin des logiques industrielles dominantes. L’édition indépendante, rappellent ses membres, reste un acteur essentiel de la chaîne du livre, garant d’un véritable pluralisme culturel.

Un programme riche et intergénérationnel

Tout au long du week-end, le salon proposera des rencontres, des conférences, des tables rondes et des ateliers pour tous les âges, répartis entre la Halle des Blancs-Manteaux et plusieurs bibliothèques municipales partenaires.

Samedi 6 septembre :

10h-12h à la Bibliothèque Forney

Atelier jeunesse (13-15 ans) : Fabrique de capsules temporelles, animé par Lucile de Pesloüan, autrice de Une année pour toujours (Talents Hauts).

11h-12h30 à la Bibliothèque Marguerite Audoux

Atelier jeunesse (4-8 ans) : Le voyage de Sissi, un atelier de dessin et collage pour créer un livre accordéon, animé par Estelle Billon-Spagnol, autour des aventures de la téméraire Sissi (Talents Hauts).

14h, salle 1, Halle des Blancs-Manteaux

Conférence-enquête : La lecture, une énergie renouvelable, avec Yves Marry, cofondateur de Lève les yeux et auteur de Numérique, on arrête tout et on réfléchit ! (Rue de l’échiquier) et La Guerre de l’attention (L’Échappée) ; Marc Roger, lecteur public et auteur du Sentiment du littoral (La Grange Batelière). Modération : Gaëlle Bohé (Fontaine O Livres, prix Hors Concours).

14h-16h, salle 2, Halle des Blancs-Manteaux

Fresque participative (7 à 77 ans) : Exploration des fonds marins, animée par Barroux, auteur et illustrateur (Akinomé, Kilowatt).

16h, salle 1, Halle des Blancs-Manteaux

Table ronde : IA : vers une édition sans auteur.ices, ni éditeur.ices ? avec Milène Tournier, poétesse et autrice (27 fois la Muraille de Chine - Théâtrales), Pascal Mougin, professeur à Paris Cité et spécialiste de l’IA en littérature, et Sophie Courault, éditrice (ESF sciences humaines, bureau EDIF). Modération : Alain Schaffner (PEPR ICCARE).

Dimanche 7 septembre

14h, salle 1, Halle des Blancs-Manteaux

Table ronde : L’édition indépendante peut-elle réinventer la littérature ? avec Isabella Checcaglini (Ypsilon), Julie Amiot-Guillouet (Zurumbático, D’une rive à l’autre), Ana Maria Torres, libraire et éditrice (Chandeigne & Lima). Modération : Gaëlle Bohé.

14h-18h, salle 2, Halle des Blancs-Manteaux

Fresque collective intergénérationnelle : Quand la ville fleurit, animée par Nathanaël Mikles, auteur de Qui descendra les poubelles ? et illustrateur de Mission vélo (Rue de l’échiquier).

16h, salle 1, Halle des Blancs-Manteaux

Table ronde : Indépendance : liberté et fragilité, avec Valérie Millet (Éditions du Sonneur), Serge Ewenczyk (çà et là), Léa Thévenot (Rue de l’échiquier), tous membres du bureau de l’EDIF. Modération : Sophie Quetteville, animatrice littéraire.

Les maisons d’édition participantes :

À la renverse – À propos – ABC Melody – Actualités éditions – Akinomé – Anamosa – Antidata – L’Antilope – L’Arche – Les Argonautes – L’Asiathèque – Atelier Akatombo – Bleu et jaune – çà et là – La Cafetière – Cépages – Chandeigne & Lima – Claire Paulhan – Cuicui Jeunesse – D’est en ouest – D’une rive à l’autre – Dire le travail – L’échappée – Éditions des Éléphants – ESF sciences humaines – Espaces & signes – Evalou – Fadjong – Éditions du Faubourg – Éditions des Femmes – Fenêtres – Aux forges de Vulcain – Fugue – La Grange Batelière – Héliopoles – Le Héron d'Argent – Illador – Interférences – Intervalles – Éditions du Jasmin – Kiléma – Kilowatt – Koïnè – Le Lampadaire – Lior éditions – Livres Agités – Louison Carton – Mage – Magellan & Cie – Maurice Nadeau – Nouriturfu – Éditions du Pacifique – Les Pérégrines – Les petits matins – Quartier Libre – Quidam éditeur – La Reine Blanche – Rêveries – Riveneuve – Des ronds dans – Rue de l'échiquier – Scitep éditions – Scudery – Sinope – Société d'histoire du théâtre – Éditions du Sonneur – Talents Hauts – Tango Girafe – Tendance Négative – La Tête ailleurs – Théâtrales – Thierry Marchaisse – Van Dieren Éditeur – Le Ver à soie – Voir de Près – La Volte – Les Xérographes – Ypsilon Éditeur

L’EDIF, porte-voix d’une autre édition

Lancée en avril 2023, l’EDIF (Édition indépendante en Île-de-France) rassemble aujourd’hui plus de soixante-dix maisons d’édition régionales. Elle a pour mission de renforcer la visibilité de l’édition indépendante sur le territoire francilien, de faire entendre les réalités de ces structures souvent fragiles, et de défendre leurs intérêts matériels et moraux.

L’association est membre de la FEDEI (Fédération des Éditions Indépendantes). Elle se donne aussi pour ambition de promouvoir la diversité éditoriale, l’expérimentation et les alternatives aux grands groupes, dans un paysage du livre en mutation.

