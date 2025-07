Anne Tallineau nommée ambassadrice des Seychelles

Anne Tallineau, directrice générale déléguée de l’Institut français depuis 2014, est désormais ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République des Seychelles. Sa nomination a été décrétée par Emmanuel Macron, sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française est le représentant de la France à l’étranger, chargé de mettre en œuvre la politique extérieure de la France. Après la nomination, une présentation des lettres de créance reste nécessaire pour que l'ambassadeur puisse exercer pleinement ses fonctions.

Après avoir été diplômée de droit, elle débute sa carrière dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma. Anne Tallineau s’installe à partir de 1994 en Allemagne, où elle travaille pendant 15 ans à promouvoir les cultures française et allemande dans chaque pays. Entre 2004 et 2009, elle occupe les fonctions d’Attachée audiovisuelle à Berlin.

Elle assure, de juillet 2010 à mai 2012, les missions de conseillère en charge du spectacle vivant, du cinéma et de la lecture auprès du Maire de Paris. Anne Tallineau a été Conseillère du ministre des Affaires étrangères et du Développement international pour la diplomatie culturelle et d’influence de mai 2012 à avril 2014.

Depuis le 1er janvier 2020, elle est également la secrétaire générale française de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse.

Photographie : Bruno Klein

Par Antoine Oury

