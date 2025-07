Hachette teste la vente de livres en direct sur TikTok

TikTok Shop, lancé en 2021 en Asie du Sud-Est puis étendu à d’autres marchés, est la plateforme de commerce intégrée à l’application TikTok. Elle permet aux créateurs, marques et entreprises de vendre directement leurs produits via des vidéos, des lives ou une boutique accessible depuis leur profil. En Europe, TikTok Shop a d'abord été expérimenté au Royaume-Uni avant d’être progressivement déployé sur d'autres marchés, dont la France en 2024.

En intégrant la plateforme de commerce, Hachette entend s’adresser directement aux utilisateurs de TikTok. Le dispositif ouvre par ailleurs un nouveau champ d’expérimentation pour les auteurs, qui peuvent interagir directement avec leurs lecteurs via les commentaires ou au cours de sessions dites de Live Shopping.

Des ventes en temps réel

Cette pratique du Live Shopping, née du commerce en ligne, consiste à présenter des produits en temps réel lors d’une diffusion vidéo en direct, généralement sur une plateforme sociale comme TikTok, Instagram, YouTube ou Amazon Live. Ce format associe démonstration, storytelling et interaction directe avec les spectateurs, qui peuvent poser des questions via les commentaires, obtenir des réponses immédiates, et acheter les produits instantanément en un clic.

Importé de Chine - où il représente un marché de plusieurs dizaines de milliards d’euros -, le Live Shopping est aujourd’hui un outil marketing en pleine expansion. Dans le secteur du livre, cette pratique encore très marginale pourrait néanmoins s’imposer progressivement comme un levier de promotion et de vente à surveiller de près.

Hachette indique que sa sélection pour TikTok Shop sera conçue en tenant compte des codes et des usages spécifiques à la plateforme. Elle sera mise en avant par des créateurs de contenu, et, dans certains cas, par les auteurs eux-mêmes.

Dans cette constellation éditoriale que constitue le groupe détenu par Vivendi, certaines maisons se distinguent par leur proximité naturelle avec les usages et les publics de TikTok : par exemple Hatier Jeunesse, destinés aux enfants et adolescents, Pika Édition, consacrée au manga, ou encore des structures comme Hachette Romans, Comet (Larousse), Castelmore (Bragelonne), Hachette Jeunesse, et Rageot — susceptibles de tirer le plus de profit de l’attractivité du romantasy et autres ouvrages young adult.

Si depuis le début des années 2020, BookTok s’est imposé comme un levier de vente majeur, aux États-Unis comme en Europe, notamment en France, son impact reste concentré sur certains segments : principalement la romance, les ouvrages destinés aux jeunes adultes, et quelques titres phares.

Hachette annonce qu'il mettra ainsi en avant une sélection d’ouvrages représentative de la diversité du catalogue du groupe : des romans, des livres de cuisine, des ouvrages de loisirs créatifs, des coloriages pour adultes, ou encore des livres pratiques.

Influenceurs, partenaires particuliers

Ce projet, fruit d'une collaboration entre les équipes du groupe éditorial et de TikTok Shop France, s’inscrit dans la continuité des lancements déjà opérés par Hachette UK et Hachette Book Group aux États-Unis.

Avec plus de 60 millions de vidéos publiées sous le hashtag #BookTok, TikTok offre aux maisons d’édition de nouvelles opportunités de visibilité, notamment pour des titres peu médiatisés ou des fonds de catalogue relancés par l’effet viral.

Il permet aussi d’observer en temps réel les tendances émergentes et les thématiques qui suscitent l’adhésion. Les éditeurs peuvent y tester des campagnes ciblées, s’associer à des créateurs influents, et identifier des formats éditoriaux susceptibles de mieux rencontrer leur public. Dans ce nouvel espace, les stratégies classiques de promotion s’adaptent à des usages courts, visuels et très personnalisés.

« TikTok Shop constitue pour Hachette Livre une opportunité stratégique pour aller à la rencontre d’une nouvelle génération de lecteurs », selon Guillaume Pech-Gourg, Directeur CRM et Marketing Digital de Hachette Livre. « Désormais en accueillant Hachette Livre sur TikTok Shop, notre communauté pourra passer de la découverte et de l’inspiration à l’achat d’un livre, directement depuis l’application », complète Mehdi Meghzifene, Directeur TikTok Shop France.

Selon Publishers Weekly, des auteurs particulièrement présents sur BookTok ont généré près de 760 millions $ de ventes en 2022. Selon le Financial Times en 2024, BookTok reste « la plateforme la plus importante pour découvrir de nouveaux écrivains » malgré un léger recul du marché papier. Les éditeurs se tournent désormais vers la collaboration payante avec des BookTokers pour promouvoir des titres.

À LIRE - Cette vidéo TikTok a changé la vie de cet auteur en 24 heures

Chez Robert Laffont (Editis), pour un ouvrage young adult, jusqu’à 20 % de leur budget marketing est désormais dédié à la rémunération d’influenceurs. Les vidéos sponsorisées peuvent rapporter entre quelques centaines et plusieurs milliers d’euros aux booktokeurs français.

Photographie : illustration, Solen Feyissa, CC BY-SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com