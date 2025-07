Chefclub rejoint Interforum : un partenariat stratégique pour ses livres jeunesse

Créée en 2016 à Paris, la marque Chefclub développe des contenus visant à rendre la cuisine accessible à tous les membres de la famille. Elle réunit plus de 150 millions d’abonnés dans le monde sur les réseaux sociaux et a construit un univers décliné en plusieurs formats intégrés au quotidien des foyers. Parmi ceux-ci figurent des livres de cuisine, des livres d’histoires et des coffrets ludo-éducatifs, dont la diffusion et la distribution sont désormais assurées par Interforum et Editis Éducation.

Destinée aux enfants de 4 à 10 ans, l’offre éditoriale de Chefclub repose sur des récits et des activités articulés autour du jeu, abordant les thématiques de l’alimentation et de l’environnement au sein du cadre familial. Les ouvrages de la marque ont été vendus à 800.000 exemplaires, selon cette dernière.

Chefclub explique : « Nous avons démarré dans la cuisine, et nous emmenons aujourd’hui la marque dans la chambre des enfants. L’édition n’a jamais été aussi stratégique pour transmettre, à travers des aventures passionnantes, les valeurs de l’éducation alimentaire et du respect de l’environnement. Nous avons été conquis par la qualité des équipes Editis, leur enthousiasme et leur approche soignée pour faire rayonner notre univers auprès du plus grand nombre. »

De son côté, Guillaume Poulain, directeur de la diffusion d’Editis Éducation, souligne : « Nous sommes ravis de mettre l’expertise de nos équipes de diffusion au service des livres édités par Chefclub, qui combinent des valeurs essentielles : éduquer les enfants au goût ainsi qu’au bien-manger... et leur donner le goût de la lecture. »

Crédits photo : Chefclub

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com