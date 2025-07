Hellraiser s’invite en jeu vidéo : un trailer et des éditions collectors

La franchise Hellraiser, inspirée du livre The Hellbound Heart de Clive Barker et vendu à plus de 16.000 exemplaires en France selon Edistat fait son entrée dans le monde du jeu vidéo avec Hellraiser: Revival. Le projet est porté par Saber Interactive et le studio Boss Team Games, notamment connu pour Evil Dead: The Game. Contrairement aux attentes, il ne s'agira pas d’un jeu multijoueur asymétrique, mais d’un jeu d’action-horreur en solo, centré sur une expérience immersive et narrative.

Le joueur incarnera Aidan, un personnage déterminé à sauver sa compagne piégée dans un univers infernal. Pour cela, il devra manipuler la Genesis Configuration, un artefact aux pouvoirs obscurs, et survivre aux pièges de la réalité et des cauchemars générés par son pacte avec Pinhead et les Cénobites. L’histoire mêle horreur psychologique et action, fidèle à l’esprit de la saga cinématographique.

Le retour de Doug Bradley dans le rôle de Pinhead, après près de vingt ans d’absence, constitue l’un des principaux attraits du jeu. Autre gage de fidélité à la licence : Clive Barker, créateur original de Hellraiser, est directement impliqué dans le projet.

Deux éditions collector sont annoncées, incluant notamment une Puzzle Box exclusive, une statue dédiée et divers objets de collection. Ces versions spéciales seront proposées en précommande, sans qu’une date de lancement officielle ne soit encore communiquée.

Crédits photo : Flickr - solonas malkas, CC BY 2.0.

Par Ewen Berton

