Rachida Dati et Carlos Ghosn bientôt jugés à Paris

Entre 2010 et 2012, alors qu’elle exerçait comme avocate tout en siégeant au Parlement européen (2009–2019), Rachida Dati aurait perçu environ 900.000 € d’honoraires pour une mission de conseil auprès de RNBV, filiale néerlandaise de l’alliance Renault-Nissan, dans le cadre d’un contrat signé en octobre 2009.

Le Parquet national financier (PNF), dans un réquisitoire daté de novembre 2024, estime que ce contrat constitue en réalité « l’habillage juridique d’un pacte corruptif patent ». Pour les magistrats, Rachida Dati aurait défendu les intérêts de Renault au sein du Parlement européen, via des actions de lobbying déguisées en prestations juridiques. Or, si la fonction d’avocat est compatible avec celle d’eurodéputé, le lobbying reste strictement interdit.

Carlos Ghosn, visé par un mandat d’arrêt international depuis avril 2023 et actuellement réfugié au Liban, est également renvoyé devant la justice pour abus de pouvoir, abus de confiance, corruption et trafic d’influence actifs. L’audience de fixation du procès est prévue pour le 29 septembre 2025. Rachida Dati, pour sa part, avait qualifié le réquisitoire de « choquant » et « infamant ».

Autre front judiciaire : les liens présumés avec GDF Suez

Parallèlement, Complément d’enquête (France 2) et Le Nouvel Observateur ont exhumé des documents inédits faisant émerger une possible nouvelle affaire Dati, cette fois en lien avec GDF Suez (devenu Engie), durant la même période 2010–2012.

Selon ces documents, issus de la comptabilité d’un cabinet d’avocats parisien aujourd’hui fermé, deux virements de 149.500 € chacun auraient été effectués par GDF Suez (en juillet 2010 et février 2011), suivis de deux chèques de montants identiques établis à l'ordre de Rachida Dati, mentionnés sous les intitulés « DATI HONORAIRE GDF SUEZ » et « CHQ DATI RACHIDA ».

Ces flux financiers font écho à l'affaire Renault-Nissan, les journalistes pointant la cohérence des schémas : versement d’honoraires via un cabinet, absence de transparence sur la nature exacte des prestations, et influence politique potentielle au sein des institutions européennes.

Ces révélations s’inscrivent dans un climat de suspicions récurrentes autour des mandats européens de Rachida Dati. En 2013, Le Point évoquait déjà ses honoraires d’avocate très élevés, atteignant 512.416 € pour la seule année précédente. L’ONG Les Amis de la Terre s’était interrogée sur ses prises de position favorables aux énergies fossiles, notamment au gaz de schiste, pointant de possibles conflits d’intérêts avec GDF Suez.

L’eurodéputée Corinne Lepage et plusieurs médias avaient relevé des amendements parlementaires alignés sur les intérêts des industriels. À l’époque, son avocat assurait que « ses revenus étaient déclarés conformément au règlement du Parlement européen ».

Une enquête interne ouverte en 2014 par Martin Schulz, alors président du Parlement européen, avait été classée sans suite.

Les magistrates du PNF, Bénédicte de Perthuis et Cécile Meyer-Fabre, ont interrogé Rachida Dati sur son éventuel travail pour GDF Suez et Areva, en se fondant sur des notes manuscrites retrouvées dans le bureau de son assistante à la mairie du 7ᵉ arrondissement de Paris. Parmi les mentions relevées :

– « GDF et Areva sont concurrents, revoir contrat dernière page » – « GDF 250 ».

Face aux interrogations, la ministre a répondu : « Cela, je n’en ai aucune idée, je sais juste qu’elle [l’assistante] écrit au kilomètre. J’ai peu de clients, peu de contrats, je les connais, et ceux-là [GDF Suez et Areva] n’ont jamais été mes clients. »

Le 10 juin 2025, la Haute Autorité pour la transparence a publié les déclarations d’intérêts des ministres du gouvernement Bayrou. Rachida Dati y fait état d’un patrimoine de près de 6 millions €, en hausse par rapport à l’année précédente. Elle détient notamment 2,8 millions € en compte-titres, plus de 2 millions en assurances-vie, 300.000 € sur ses comptes courants et plusieurs biens immobiliers en France et à l’étranger. Ses participations dans des entreprises comme LVMH ou Wolters Kluwer n’ont pas été jugées problématiques par la HATVP.

En revanche, elle n’a pas déclaré de bijoux ou montres d’une valeur unitaire supérieure à 10.000 €, contrairement à ce que révèlent des enquêtes de Libération, qui évoquent une collection estimée à 420.000 €.

Photographie : Rachida Dati, ministre de la Culture (Laurent Vu / Ministère de la Culture et de la Communication, CC BY-SA 3.0 FR) et Carlos Ghosn, alors PDG de Renault-Nissan Alliance, en 2017 (World Economic Forum, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com