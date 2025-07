« Cyborg. C’est le nom qu’il lui ont donné. Cela faisait d’elle la plus rapide, la plus douée, susceptible de cracker n’importe quel code, pénétrer n’importe quelle sécurité, configurer n’importe quelle IA. Mais elle était incapable d’expliquer comment. Elle pouvait le faire. C’est tout. Et cela ne leur suffisait pas. Ils voulaient comprendre, comment, combien de temps, par quel biais. Elle ne savait pas. »

Unique cyborg de Neolutetia, Risa accomplit de nombreuses missions pour l’Enclave. Un lieu refuge pour ces personnes rejetées par la ville et son cruel système, qu’elle aide à protéger grâce à ses capacités exceptionnelles. Pour effacer ce qui a constitué son passé, Risa s’efforce d’agir pour le bien chaque jour qui lui est donné. Il n’y a qu’elle pour faire ce qu’elle fait. Pourtant, pendant l’une de ses missions, elle tombe nez à nez avec une jeune femme qui lui ressemble en tout point. Même visage, même silhouette, même voix. Un clone. Comment est-ce possible ? Qui serait derrière cette autre Risa ? Et combien sont-elles réellement ?

Floriane Soulas nous offre un court roman de science-fiction qui fait son effet. Grâce à un univers tangible et facilement imaginable, on tombe immédiatement dans ce récit de révolte. À travers le regard de Risa, c’est toutes les injustices et les inégalités qui passent sur le devant de la scène : le rejet d’une société sur-technologique, la violence des hommes envers les femmes, ou encore l’utilisation cruelle d’une entité mi-machine, mi-humaine pour arriver à des fins abominables… Quelle lecture !