Mort de Gilles Dowek, informaticien et philosophe

C’est un concours de programmation, remporté à moins de 16 ans, qui lance sa trajectoire scientifique. Élève de l’École polytechnique, il choisit la voie de la recherche, sous la direction de l'informaticien et logicien Gérard Huet.

Spécialiste des systèmes de déduction, des langages formels et de la certification des programmes, Gilles Dowek développe tout au long de sa carrière une réflexion profonde sur ce que signifie « démontrer » à l’ère numérique. En 2023, l’Académie des sciences et Inria lui décernent un prix pour l’ensemble de son travail.

Philosophe des sciences et vulgarisateur

Dépassant sa formation de base, Gilles Dowek s'est également fait philosophe en interrogeant les fondements mêmes de l’informatique. Dans Les Métamorphoses du calcul (Le Pommier, Grand prix de philosophie de l'Académie française 2007), il se demande notamment si le raisonnement mathématique et informatique peut simuler le monde et la nature.

Vulgarisateur passionné, il a écrit pendant plus de vingt ans dans Pour la Science et publié plusieurs ouvrages avec Serge Abiteboul, dont Le Temps des algorithmes (Le Pommier). Leur dernière collaboration, Qui a hacké Garoutzia ?, pièce de théâtre sur les enjeux de l’IA, a été jouée à Avignon puis à Paris de 2023 à 2025.

Figure de l’engagement intellectuel et militant pour les droits des personnes LGBTQ+, il a présidé l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour.

Il siégeait depuis avril 2023 au Conseil supérieur des programmes et fut l’un des artisans du comité d’éthique du numérique, créé en 2025. Son action fut décisive dans la reconnaissance de l’informatique comme discipline fondamentale de la culture générale. Il a notamment contribué à son introduction dans les programmes scolaires dès 2012, du lycée au primaire.

Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, salue « un modèle d’engagement intellectuel dont l’université et la société tout entière continueront de s’inspirer ». Son ami et collaborateur, Serge Abiteboul parle de lui comme d'« un des meilleurs informaticiens français, mais aussi un grand penseur ».

Claude Kirchner, président du comité et chercheur émérite à l’Inria, a de son côté déclaré : « Sa clarté de vue, son originalité et sa façon d’expliquer les choses ont marqué plusieurs avis. Sa disparition est une perte importante pour la communauté scientifique mais aussi pour la communauté de l’éthique du numérique. »

