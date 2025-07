Le solstice des ombres, premier tome d'un diptyque dense et brutal

Au milieu de ce chaos théocratique, deux moines deviennent les fils rouges d'une intrigue à plusieurs visages : Umbrod, jeune copiste timide et pieux, se retrouve capturé, puis initié malgré lui à des savoirs que sa religion réprouve, et Balcère, son mentor, ancien soldat converti.

Le jeune Umbrod entreprend une quête périlleuse pour retrouver son mentor, affrontant des spectres de son passé autant que les monstres d'un présent instable.

"Dépositaires des reliques confiées par Asthor à saint Orostrase lors de son voyage dans le désert, les saints reliquaires étaient le témoignage vivant de la puissance du Divin Soleil. On les disait hors du monde, ne servant que les voies mystérieuses du Dieu. Que l'un d'entre eux transmette sa charge était toujours un événement majeur. Peut-être encore plus cette fois-ci, car Paltérion était le porteur de la Pyriale, le bras ardent d'Asthor."

Benjamin Lupu tisse une fresque de dark fantasy dense et puissante où la foi et la vengeance s'entrelacent jusqu'à se confondre. D'un côté, les Orostrates, fervents défenseurs des textes sacrés, incarnent l'ordre et la tradition.

De l'autre, les Borésiaques, qui rejettent toute mise par écrit de la parole divine, prônent une religion orale et pure, mais ne reculent devant rien pour défendre leur vision.

"Au petit matin du 71e jour de l'an 582 après la Conquête, toutes les cloches sans exception, du plus petit au plus grand sanctuaire, se mirent à sonner. Elles carillonnèrent longtemps en signe d'allégresse pour annoncer la trêve inespérée après douze ans d'une guerre fratricide."

La richesse de l'univers est l'un des grands atouts du roman : religions, traditions, créatures oubliées, magie ancienne, peuples aux coutumes contrastées… L'ensemble est vivant, cohérent, évocateur. On sent derrière chaque nom une histoire, derrière chaque coutume une mythologie.

La magie, diffuse au départ, prend une ampleur de plus en plus menaçante, entre malédictions, asservissement magique et forces anciennes tapies dans l'ombre.

"Douze ans de fureur et de violence en étaient nés lorsque les barons orostrates s'étaient dressés contre eux, Farnost et Achantar les premiers. Douze années qu'ils avaient traversées ensemble, craignant à chaque instant que les ombres ne les emportent alors que les Hyrdrians s'entre-déchiraient en une longue suite d'horreurs au nom d'Asthor. Ce temps maudit y avait gagné son nom : le Chemin des larmes."

Cela dit, cette densité peut aussi devenir un frein, surtout au début. Les noms de lieux, les factions, les liens entre les personnages abondent dès les premiers chapitres, et il est parfois difficile de tout retenir sans revenir en arrière. Heureusement, un glossaire a été ajouté à la fin du roman pour nous aider à nous y retrouver parmi tous ces noms. Le rythme demande donc parfois un effort d'attention, mais c'est le prix d'un monde aussi élaboré.

Le Solstice des ombres n'est pas seulement un bon roman de fantasy. C'est un récit de guerre, de foi, de famille déchirée, porté par une plume qui sait ménager les révélations et les retournements. La grande bataille n'est pas toujours là où on l'attend et c'est tant mieux. Benjamin Lupu joue avec les codes du genre tout en leur rendant hommage. Le résultat est sombre, haletant et habité d'une vraie âme littéraire.

Si ce premier tome pose avec force les fondations d'un monde cohérent et brutal, il laisse surtout entrevoir un second volet qui pourrait bien tout renverser. Personnellement, je serai au rendez-vous.

Historien de formation et passionné par les sciences humaines, l’archéologie et les littératures de l’imaginaire, Benjamin Lupu explore les méandres de petites et grandes histoires imaginaires pour narrer des choix difficiles, le courage, la fraternité, les amours, ainsi que la fantaisie et l’humour, qui jalonnent le destin.

Après avoir contribué aux anthologies du Paris des merveilles de Pierre Pevel, il a écrit Le Grand Jeu, une Histoire réinventée qui mêle steampunk et espionnage dans le cadre éclatant de l’Istanbul de la fin du XIXe siècle, ainsi que la série d’enquêtes de fantasy Les Mystères de Kioshe.

Il publie en 2025, chez Mnémos, Le Solstice des ombres, une fresque de dark fantasy qui plonge ses personnages dans les tourments d’une guerre de religion.

Par Anne-Charlotte Mariette

