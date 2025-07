Les Vieux Fourneaux et le Loup en slip s'unissent, “En slip et contre tout

Les visiteurs pourront déambuler à travers les lieux emblématiques de la série Les Vieux Fourneaux : le bar La Chope, l’appartement de Pierrot, l’île de la Tordue, les campagnes de Montcoeur, ou encore l’usine Garan-Servier. Le parcours se prolonge ensuite dans l’univers facétieux du Loup en slip, entre scènes de théâtre, forêts profondes et joyeux chaos graphique.

Mathieu Charrier est le commissaire de cet exposition, tandis que Bastien Pépin signe la scénographie et le graphisme, et Emma Cathelineau la production et régie.

Dessin de Paul Cauuet

Des Vieux Fourneaux au Loup en slip

Publiée depuis plus de dix ans chez Dargaud, la série Les Vieux Fourneaux s’est imposée comme un pilier de la bande dessinée contemporaine. Forte de près de trois millions d’exemplaires vendus et traduite en douze langues, elle séduit un large lectorat par son écriture affûtée, son humour militant et son dessin généreux et expressif.

Signée par Wilfrid Lupano au scénario et Paul Cauuet au dessin, la série compte aujourd’hui huit tomes, plusieurs récompenses — dont le Fauve du public à Angoulême en 2015 — et a donné lieu à deux adaptations cinématographiques réalisées par Christophe Duthuron, avec Eddy Mitchell, Pierre Richard et Roland Giraud.

Dans Les Vieux Fourneaux, trois amis d’enfance devenus septuagénaires revisitent le monde à l’aune de leurs idéaux passés. Avec une verve frondeuse et une nostalgie jamais mièvre, ils posent un regard acéré sur l’écologie, l’immigration, le repli identitaire ou encore la désertification rurale. Une chronique sociale empreinte de l’esprit libertaire de Brassens, entre coups de gueule et éclats de rire.

Dessin de Mayana Itoïz

Dans la foulée du succès des Vieux Fourneaux, Wilfrid Lupano crée avec Mayana Itoïz une déclinaison jeunesse : Le Loup en slip. Cette série destinée aux jeunes lecteurs conserve le ton satirique et l’esprit citoyen de son aînée. À travers les aventures d’un loup libre et pacifique, chaque album aborde une question de société — peur, consumérisme, sécurité, vivre-ensemble — en inversant les stéréotypes.

De la BD engagée

Scénariste reconnu du paysage BD, Wilfrid Lupano débute dans les années 2000 avec Little Big Joe, avant de se faire remarquer grâce à Alim le tanneur. Il enchaîne ensuite les titres salués : L’Homme qui n’aimait pas les armes à feu, Ma Révérence (Fauve Polar SNCF), Un océan d’amour (Prix BD FNAC), Azimut, ou encore Le Singe de Hartlepool. En 2016, il cofonde l’association The Ink Link, mobilisant les auteurs de BD autour de causes sociales et humanitaires.

Autodidacte et sensible à l’humanité de ses personnages, Paul Cauuet collabore avec Wilfrid Lupano depuis 2010. Leur rencontre donne naissance à L’Honneur des Tzarom, puis aux Vieux Fourneaux, qui le fait connaitre auprès du grand public. Il travaille aujourd’hui à La Mine, un atelier toulousain dédié à la bande dessinée, à la fois lieu de création, de formation et de transmission.

Formée aux Beaux-Arts, Mayana Itoïz évolue dans l’illustration jeunesse avant de co-créer Le Loup en slip avec Lupano et Cauuet. Artiste engagée, elle participe à plusieurs projets solidaires à travers The Ink Link, notamment en collaboration avec l’OMS. En 2022, elle publie Léo en petits morceaux, un roman graphique sensible inspiré de l’histoire de sa grand-mère.

Une journée pour le slip

Le samedi 11 octobre 2025, une journée festive et militante, nommée « En slip et contre tout » sera organisée en marge de l’exposition :

Dès 10h : atelier de création de pancartes pour le défilé

11h : conférence « La figure du loup dans la bande dessinée »

14h : atelier philo intergénérationnel

15h : rencontre publique avec les auteurs

16h : séance de dédicaces et goûter

17h30 : départ du défilé

18h : arrivée au vaisseau Moebius et projection du film Les Vieux Fourneaux, introduite par les auteurs

20h : fin de la projection

Crédits image : affiche de l'exposition par Paul Cauuet et Mayana Itoïz

