Enseignement supérieur : l'Abes au coeur d'un “rapprochement” d'agences

Ancien président de l'Université de Reims–Champagne-Ardenne et de France Universités, Guillaume Gellé s'était vu confier une mission par la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle en début d'année 2025. Son objet ? « [F]aire converger » les opérateurs numériques nationaux de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, selon la lettre consultée par News Tank Éducation & Recherche en mars dernier.

« La feuille de mission donne un cadre général, une orientation, mais on m’a bien dit que j’étais libre dans mes propositions », indiquait à l'époque Guillaume Gellé à News Tank Éducation & Recherche.

La direction générale avait en effet esquissé un périmètre, lequel incluait l'Agence bibliographique pour l’enseignement supérieur (Abes), l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue), Canal U, le Centre informatique national de l’enseignement supérieur (Cines), France Université Numérique (FUN), la Plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences numériques (Pix), le Réseau national de télécommunications pour la technologie l’enseignement et la recherche (Renater) et enfin l’Université Numérique.

La lettre de mission exposait plusieurs possibilités à étudier, notamment une « convergence fonctionnelle » entre l’Abes, l’Amue et le Cines, opérateurs qui disposent tous trois d'une implantation à Montpellier.

D'après les informations obtenues par ActuaLitté, ce rapprochement entre les trois agences ferait partie des pistes privilégiées par Guillaume Gellé, et validées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. « Une phase de préfiguration va être lancée, avec pour objectif de préciser les contours de la future gouvernance et des modalités de rapprochement entre nos trois établissements », avançait ainsi Nicolas Morin, directeur de l'Abes, dans un mail du 10 juillet dernier, que nous avons pu consulter.

Simon Larger, actuel directeur de l'Agence de mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, devrait mener cette phase de préfiguration afin de déterminer la forme de la nouvelle entité.

Nous avons tenté de joindre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi Nicolas Morin et Michel Deneken, président du conseil d'administration de l'Abes, sans succès.

Une hypothèse « extrêmement insistante »

Dans l'attente d'une annonce officielle de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les interrogations vont bon train du côté des agents des opérateurs concernés. Si le « rapprochement » signifie généralement une « fusion », cette dernière peut aussi conduire à des rationalisations, autrement dit des suppressions de postes et d'éventuelles réductions budgétaires...

La fédération CFDT Éducation Formation Recherche publiques s'inquiète ainsi des contours de la reconfiguration, évoquant une hypothèse « extrêmement insistante ». « Ce bouleversement possible de leurs conditions de travail est bien entendu extrêmement anxiogène pour les agents concernés. Car les grands oubliés, dans l’affaire, ce sont eux. Ni information claire, ni dialogue social, ni même prise en compte de la réalité de leur travail : le possible bouleversement de leurs collectifs de travail s’écrit sans eux. Les différences de statuts, de missions ou d’expertise semblent peser bien peu face aux contraintes budgétaires », souligne la fédération dans un communiqué. Contactée, elle n'a pas encore donné suite à nos demandes de précisions.

Rappelons que l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur a fait l'objet d'une attaque parlementaire plus tôt cette année via deux amendements similaires, déposés par la députée Anne-Laure Blin (Maine-et-Loire, Droite Républicaine). Ceux-ci suggéraient sa suppression dans le cadre des discussions concernant le Projet de loi de simplification de la vie économique, la députée appelant de ses vœux un rapport « sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur », lequel aurait été remis par le gouvernement au Parlement.

La députée et les collègues de son groupe assuraient que le « coût de l’Abes est exorbitant, coûtant chaque année 20,7 millions d’euros à l’État et employant 89 agents, titulaires comme contractuels ». Dans cette présentation, la députée allait bien au-delà du budget principal de l'établissement, de 5 millions € en 2023, en prenant visiblement en compte une partie des montants investis pour assurer le portage financier des acquisitions et abonnements mutualisés aux ressources électroniques, pour un total de 53 millions € la même année, d'après le rapport d'activités correspondant. Cette dépense bénéficie toutefois à l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Quels objectifs derrière le rapprochement ?

L'Abes, sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, se consacre essentiellement à la fourniture des métadonnées aux établissements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que des outils pour signaler et administrer les ressources documentaires disponibles dans leurs bibliothèques.

En somme, elle rend visible les documents issus de la recherche, notamment les thèses de doctorat, ceux conservés par les bibliothèques universitaires et facilite l’accès aux données en assurant la gestion de plusieurs catalogues, dont le Sudoc, mais aussi theses.fr (pour les thèses de doctorat), Calames (pour les archives et manuscrits) ou IdRef (référentiel pour les données d’autorité produites par les bibliothèques).

Le développement de l'intelligence artificielle serait l'un des moteurs de cette « reconfiguration » des opérateurs de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. « Si le ministère veut développer une IA souveraine pour les établissements, sur quels acteurs peut-il s’appuyer ? L’Amue travaille sur l’enjeu de l’IA, tout comme l’Abes, mais la fragmentation des acteurs limite leurs capacités », expliquait encore Guillaume Gellé à News Tank Éducation & Recherche en mars dernier.

Au-delà de cet enjeu technologique, il ajoutait un volet plus spécifiquement tourné vers l'organisation des missions et l'identification des opérateurs par les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche : « Les missions portées par ces opérateurs sont essentielles. Il faut mieux les organiser, veiller à ce qu’il n’y ait pas de redondance entre les services et améliorer l’articulation entre les établissements et les opérateurs. »

Photographies : logo de l'Abes, Philippe Baptiste, ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (NASA HQ PHOTO, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com