États-Unis : une librairie chrétienne en croisade contre les droits LGBTQ+

Promulguée en mai par le gouverneur Jared Polis, la Kelly Loving Act, nommé en hommage à Kelly Loving, une femme transgenre tuée lors de la fusillade du Club Q à Colorado Springs en novembre 2022, renforce les protections des personnes LGBTQ+ en sanctionnant notamment le « misgendering » ou le « deadnaming » – c’est-à-dire le fait d’attribuer volontairement à une personne transgenre un nom ou un genre ne correspondant pas à sa nouvelle identité.

Cette loi fait du Colorado un des rares États américains à reconnaître officiellement ces aspects plus nuancés de l'identité comme des droits protégés. D'autres dispositions de la loi, notamment des modifications concernant la mise à jour du nom ou du genre sur les documents d'identité, entreront en vigueur le 1er octobre 2026.

Il ou elle (ou iel), une question de religion ?

Selon les plaignants, la Kelly Loving Act obligerait les libraires à utiliser des pronoms et titres fondés sur l’identité de genre déclarée des clients, contrevenant ainsi à leurs convictions religieuses. « Les propriétaires de Born Again Used Books croient que Dieu a créé chaque individu homme ou femme, et que le sexe ne peut être ni choisi ni changé », indique le communiqué d'ADF, qui ajoute que la disposition violerait le Premier Amendement, dédié à la protection de la liberté d'expression.

« La librairie ne peut pas tenir de propos contraires à ses convictions. […] Elle ne peut donc pas utiliser de pronoms, de titres ou tout autre langage contraire au sexe biologique d'une personne. Agir ainsi reviendrait à affirmer que le sexe d'une personne peut et doit parfois être modifié, une opinion qui contredit les convictions chrétiennes de la librairie. »

Dans leur argumentaire, les avocats estiment également — sans expliquer en quoi — que la loi restreint la capacité de l’établissement à affirmer son identité chrétienne [plus spécifiquement évangélique, NdR] et à se positionner librement sur le marché en tant que commerce indépendant.

« Avec une pression constante pour se distinguer des grandes chaînes, les librairies indépendantes organisent sans relâche leurs étagères et leur ambiance pour aborder le thème spécifique, qu'il s'agisse de religion, de thrillers, d'intérêt local ou de questions LGBTQ+. Le gouvernement n’a pas le droit de porter atteinte à ce pouvoir discrétionnaire éditorial ni de dire aux librairies ce qu’elles doivent dire, quelles opinions défendre ou quel camp choisir dans les débats idéologiques », avance la plainte.

Liberté commerciale contre les droits LGBTQ+ ?

L’initiative juridique de Born Again s’ajoute à une série de recours récents déposés dans le Colorado contre des textes que leurs détracteurs qualifient de lois « woke », accusées de violer la liberté de conscience.

Parmi les précédents emblématiques figure le cas très médiatisé outre-Atlantique du Masterpiece Cakeshop de Lakewood, dont le propriétaire, Jack Phillips, avait refusé en 2012 de réaliser un gâteau pour un mariage homosexuel. La Cour suprême des États-Unis lui a partiellement donné raison, estimant que les juridictions de l’État n’avaient pas respecté ses droits religieux, tout en réaffirmant la constitutionnalité des lois anti-discrimination visées.

Plus récemment, en 2017, le pâtissier avait à nouveau refusé de fabriquer un gâteau personnalisé à l’occasion de la révélation de genre d’une cliente transgenre. La Cour suprême du Colorado a mis fin à la procédure en octobre dernier, en jugeant que la plainte avait été déposée de manière irrégulière – tout en évitant de se prononcer sur les arguments de fond.

Cette affaire résonne également avec la vague de censure qui touche depuis quelques années les bibliothèques américaines. Les interdictions concernent en effet plus spécifiquement des livres reliés de manière plus ou moins proche à la cause LGBTQ+, ainsi qu'aux combats antiracistes, ou simplement des œuvres capitales, comme 1984 de Georges Orwell. Un phénomène qui s'est intensifié avec le retour à la tête du pays de Donald Trump.

Crédits image : Ken Lund, flickr, CC BY-SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com