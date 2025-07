9e Salon du Livre pour la Jeunesse à Troyes et dans l’Aube

L’affiche officielle, confiée à l’illustratrice Charlotte Gastaut, met en lumière cette thématique artistique. L’autrice-illustratrice sera présente durant les quatre jours de l’événement.

Parmi la quarantaine d’invités attendus à la mi-octobre, on peut d’ores et déjà citer :

– du côté des romancières et romanciers : Lisa Balavoine, Flore Vesco et Mickaël Brun-Arnaud

– des autrices et auteurs directement en lien avec les arts : Sandrine Andrews, Katy Couprie et Marie Poirier

– des autrices-illustratrices et auteurs-illustrateurs : Bénédicte Guettier, Adrien Parlange et Isabelle Simler

– en théâtre jeunesse : Antonio Carmona

– en bande dessinée et manga : Michaël Crouzat, Frédéric Maupomé et Loui

Le Salon confirme par ailleurs sa volonté d’ouverture à la création internationale. Il accueillera notamment l’autrice-illustratrice belge francophone Elisa Sartori, l’autrice polonaise Justyna Bednarek, ainsi que la Lituanienne Lina Itagaki. L’Espagnole Beatriz Martin Vidal sera également présente avec une adaptation du Petit Chaperon rouge.

Alexander Feller, auteur-illustrateur accueilli en résidence en 2024, présentera une exposition de ses travaux à la Médiathèque Jacques Chirac. Quant à la résidente 2025, Elodie Brondoni, elle sera présente pendant toute la durée du salon pour aller à la rencontre des scolaires et du grand public.

Enfin, les trois prix littéraires remis par le Salon - le Prix des Enfants, le Prix Chrétien de Troyes et le Prix BD de l’Aube (Prix Tibet) - seront décernés le vendredi 10 octobre à 14h30. Les lauréats seront dévoilés lors de la conférence de presse prévue fin septembre à la Médiathèque de Troyes.

