Grégoire Hanquier, nouveau président du groupe Droit du SNE

Titulaire de diplômes de l’Université Panthéon-Assas (2002) et d’HEC Paris (2004), Grégoire Hanquier possède une expertise reconnue dans les domaines du droit, de l’innovation et de la transformation numérique. Il entame son parcours professionnel chez Total, avant de rejoindre Capgemini en 2005. En 2010, il entre chez LexisNexis, où il gravit les échelons jusqu’au poste de directeur EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Il poursuit ensuite sa carrière dans le secteur des legaltech, puis chez Webedia en tant que General Counsel. Depuis avril 2024, il est directeur Produits et Production, ainsi que membre du comité de direction de Lamy Liaisons (Groupe Karnov). Il siège également au conseil d’administration du GF2I (Groupement Français de l’Industrie de l’Information).

De son côté, Laurence Ballet, avocate de formation spécialisée en propriété intellectuelle, justifie de trois décennies d’expérience dans l’édition, en particulier dans le secteur juridique (Dalloz, Dunod, Armand Colin).

Elle occupe actuellement le poste de directrice juridique Édition et Affaires Publiques chez Lefebvre-Dalloz et s’investit fortement sur les questions liées à l’intelligence artificielle. Membre du bureau de la commission juridique du SNE depuis vingt ans, elle est également administratrice du GF2I, de la Sofia, et siège à la Commission droits d’auteur et droits voisins (CDADV).

Relever les défis d'un secteur en mutation

« Dans un contexte marqué par des transformations profondes, notre ambition est de renforcer l’élan collectif et la visibilité du groupe Droit au sein de notre écosystème », soulignent ensemble Grégoire Hanquier et Laurence Ballet : « Parmi nos enjeux prioritaires à venir figurent l’Intelligence Artificielle et les défis liés à l’open data des décisions de justice. »

Ils remercient également « Caroline Sordet, qui a su maintenir notamment un cadre de dialogue institutionnel essentiel sur de nombreux sujets clés dans une période de forte transformation ».

Composé de neuf maisons d’édition, le groupe Droit du SNE assure une interface entre les éditeurs juridiques, les pouvoirs publics et les juridictions. Il travaille sur des axes stratégiques du Syndicat national de l’édition tels que le développement de l’open data des décisions de justice, une approche concertée de l’open access, ou encore la défense du droit d’auteur dans le numérique.

Le groupe est également à l’initiative du référentiel commun des abréviations juridiques, accessible à l’adresse reflex.sne.fr, destiné à faciliter la standardisation des références juridiques.

