Un nouveau roman de Rebecca Yarros adapté au cinéma

Le roman, publié aux éditions J'ai lu et City, et traduit par Ariane Maksioutine, a été vendu à plus de 12.000 exemplaires en France d'après Edistat. Il suit Georgia Stanton, une jeune femme de 28 ans fraîchement divorcée qui retourne dans sa ville natale. Chargée de terminer le récit inachevé de sa grand-mère sur une histoire d’amour durant la Seconde Guerre mondiale, elle collabore avec un auteur à succès. Le travail d’écriture fait ressurgir secrets enfouis et liens amoureux, entre passé et présent.

Rebecca Yarros, également productrice exécutive via son label Full Measures Productions, qualifie ce roman de « plus personnel », rapporte Deadline, et se dit enthousiaste à l’idée de le voir transposé par Amel. Ce dernier souligne la « portée cinématographique » et la « profondeur émotionnelle » du récit, affirmant avoir trouvé une réelle synergie avec l'autrice dès leur première rencontre. Alex Young (Hidden Pictures) sera également producteur exécutif aux côtés d’Amel.

Le projet s’inscrit dans un catalogue grandissant d’adaptations littéraires chez Lionsgate, aux côtés de The Housemaid (La femme de ménage, également publié chez les éditions J'ai lu et traduit par Karine Forestier), dont la sortie est prévue à Noël, et du futur préquel de Hunger Games : Sunrise on the Reaping (en français, Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, publié chez les éditions Pocket Jeunesse et traduit par Guillaume Fournier), attendu en 2026.

Erin Westerman, présidente de Lionsgate Motion Picture Group, insiste sur le pouvoir émotionnel de l'œuvre, capable de « captiver le public à travers les genres ».

La supervision du film est confiée à Scott O’Brien et Maria Ascanio chez Lionsgate, et Carly Kleinbart Elter co-produira pour Hidden Pictures. Les négociations ont été menées par Dan Freedman (Lionsgate), Matthew N. Sugarman (Weintraub Tobin) pour Yarros, et enfin David Fox et Jennifer Grega (Myman Greenspan) pour Amel.

Une autrice adorée du (très) petit au grand écran

Succès sur TikTok, The Things We Leave Unfinished est le troisième roman de Yarros en cours d’adaptation. Amazon MGM Studios développe une série basée sur Fourth Wing (paru chez Hugo publishing et traduit par Karine Forestier) avec Michael B. Jordan à la production, tandis que In the Likely Event (publié chez J'ai lu et traduit par Mareva Mae) devrait devenir un film chez Netflix.

Scénariste reconnu, Arash Amel travaille également sur Fred & Ginger avec Jamie Bell, et sa série Butterfly sera diffusée sur Amazon en août. Todd Lieberman, de son côté, mène plusieurs productions en parallèle, dont Voltron pour Amazon MGM, War Machine pour Netflix, et une série Robin des Bois pour MGM+.

Crédits photo : Tima Miroshnichenko - Pexels

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com