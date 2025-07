Détruire tout : le fait divers, disséqué jusqu’à écœurement

Que reste-t-il d’un fait divers quand on l’a décortiqué jusqu’à l’os ? Avec Détruire tout, Bernard Bourrit prétend aller au-delà du simple récit criminel. Le livre revient sur le meurtre de Carmen, jeune couturière tuée en 1967 par son compagnon Alain, dans un village perdu des Préalpes suisses. Mais loin du roman judiciaire ou du polar social, l’auteur déconstruit l’événement, le dilue dans un magma de considérations historiques, de micro-détails topographiques et d’effluves sociologiques.

Le texte, saturé de phrases longues et de constructions sinueuses, refuse ostensiblement toute linéarité. Pas question ici de dérouler les faits dans l’ordre, on procède par strates : enfance paysanne d’Alain, alcoolisme paternel, misère affective, société rurale corsetée par le paternalisme. Le geste criminel s’efface presque derrière l’examen obsessionnel d’un milieu, d’une époque. Le lecteur, lui, s’enlise dans ce labyrinthe discursif, ballotté entre fragments d’archives, souvenirs réels ou supposés, et analyses aux allures de digressions sans fin.

L’ambition est claire : comprendre sans réduire, explorer sans juger. Mais à force de tout déconstruire, Bernard Bourrit finit par tout noyer. Le meurtre de Carmen devient prétexte à disserter sur l’histoire économique locale, les concours agricoles ou les frustrations sociales d’une jeunesse paysanne privée d’avenir. On devine l’intention : disséquer le terreau social qui rend l’impensable possible. Reste que l’auteur s’y perd, et nous avec lui.

Il y a pourtant dans Détruire tout des fulgurances. La langue qui saisit l’essentiel : l’étouffement d’une jeunesse promise au surplace, la violence larvée d’un village où les femmes sont des “mains-d’œuvre” promises à la ferme. Cependant, à trop vouloir briser les cadres, le récit perd parfois en efficacité : quand on additionne les parenthèses, par défiance du romanesque, l’émotion est étouffée.

On ressort de ce livre fasciné par l’épaisseur d’un contexte, mais frustré de ce qu'il manque ainsi de chair. L’affaire Alain et Carmen devient un enquête où l'on s'étourdit à force de vertiges.

À paraître le 3 septembre.

Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025

Par Victor De Sepausy

Victor De Sepausy