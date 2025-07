Russie : une librairie moscovite condamnée pour “propagande” LGBT

Le tribunal du district de Tverskoï, à Moscou, a jugé la librairie Falanster et son propriétaire, Boris Kupriyanov, coupables de diffusion de « propagande des relations non traditionnelles et de la transition de genre », les condamnant respectivement à 800.000 et 100.000 roubles (un peu plus de 1000 €) d'amende.

La sentence découle de l'article 6.21 du Code de la Fédération de Russie, qui considère comme une infraction le fait de diffuser des informations sur « les relations sexuelles non traditionnelles à des mineurs ». Dans les faits, cette législation homophobe, entrée en vigueur en 2013, restreint considérablement les libertés des auteurs, des éditeurs, des libraires et des lecteurs.

Elle oblige les éditeurs et les libraires à présenter les ouvrages susceptibles d'être considérés comme de la « propagande » sous plastique, avec une mention visible de leur interdiction aux personnes âgées de moins de 18 ans.

Parmi les titres visés par la justice, et proposés par la librairie Falanster : More Happy Than Not, d'Adam Silvera ; L'origine du monde, de Liv Strömqvist (traduit par Kirsi Kinnunen, Rackham) ; The Miseducation of Cameron Post, d'Emily M. Danforth ; Satanic Feminism, de Per Faxneld ou encore Prince Captif, de C.S. Pacat (traduit par Louise Lafon, Bragelonne).

Boris Kupriyanov, fondateur de la librairie, a vivement contesté la décision de justice, soulignant que les ouvrages n'étaient pas classés comme « problématiques » avant le procès : « Ils n'apparaissaient dans aucun registre des documents censurés ou extrémistes », a-t-il affirmé à la barre, selon Mediazona. Par ailleurs, il a contesté les qualifications de l'expert et sa lecture des ouvrages, estimant que les passages cités lors de l'audience étaient sortis de leur contexte.

180 années à lire

Les lois russes qui restreignent la diffusion des livres, outre leur caractère LGBTphobe, sont extrêmement vastes et vagues : celle de 2013, puis de 2022, font peser sur les éditeurs et libraires des menaces permanentes, car de nombreux textes pourraient être considérés illégaux. « Cette nouvelle loi vise la communauté LGBTQIA+ et conduit la Russie à renforcer son arsenal de censure des œuvres artistiques. Les éditeurs russes seront exposés à des risques, même en publiant les œuvres de la littérature russe classique », s'inquiétait ainsi Kristenn Einarsson, à la tête du comité Liberté de publier de l'Union internationale des éditeurs, en 2022.

Boris Kupriyanov a dénoncé cette situation en indiquant qu'il devrait sans doute lire les 38.000 ouvrages en stock afin d'être certain d'éviter, à l'avenir, une nouvelle amende, ce qui lui prendrait, selon son calcul, 180 ans.

À LIRE - Morbihan : autodafé néonazi, des livres LGBTQ brûlés avant la Pride

En mai dernier, rapporte encore Mediazona, Falanster avait déjà été condamné, par la même juge, à une amende de 80.000 roubles (près de 900 €) pour la présence en magasin d'un exemplaire d'occasion du livre d'Ihar Alinevich, anarchiste biélorusse condamné à 20 ans de prison en 2021.

Arrestations et purges

L'application des lois LGBTphobes de 2013 et 2022 se renforce, ces derniers mois, en Russie : en mai dernier, onze salariés du groupe éditorial Eksmo ont été interpelés et placés en garde à vue, dans le cadre d'une enquête sur la diffusion de « propagande LGBT ».

Le même mois, le distributeur russe Trading House BMM a fait parvenir à des librairies russes un courrier les invitant à « retourner ou détruire » plusieurs dizaines d'ouvrages, publiés par les maisons d'édition Ripol Classic et Dom Istorii.

La missive suggérait que les ouvrages visés n'étaient « plus conformes avec les lois russes ». Parmi les titres listés se retrouvent plusieurs textes d'auteurs anglophones, comme Bridget Collins, Jeffrey Eugenides, Penelope Sky ou encore Dani Redd. On y trouvait également des auteurs d'autres nationalités comme Ryū Murakami (Japon), Slavoj Žižek (Slovénie) ou Mats Strandberg (Suède), et, bien évidemment, des écrivains russes. Parmi ces derniers, Victor Erofeev, exilé en Allemagne depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est particulièrement bien représenté.

À LIRE - No pasaran ! Dans les bibliothèques, “la vigilance est de mise”

Sergei Makarenkov, directeur de la maison d'édition Ripol Classic, expliquait alors que le courrier était sans doute « lié aux lois anti-LGBT ». Selon lui, « il s'agit de la même démarche que la liste Eksmo et autres. De telles listes vont être publiées un peu partout maintenant, cela deviendra la règle. »

Photographie : illustration, Lansing Library, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com