Depuis que John William Polidori a insufflé la vie littéraire au vampire lors du mythique été 1816 à la villa Diodati, cette figure aux dents pointues a traversé les siècles avec une vitalité inépuisable. Le volume Dracula et autres écrits vampiriques, initialement publié dans la Bibliothèque de la Pléiade en 2019 et porté par Alain Morvan, en témoigne brillamment : oui, il n'y a pas que Dracula, ou Twilight...

Christabel de Samuel Taylor Coleridge, poème initiatique et inachevé où les pulsions prédatrices se mêlent à la troublante ambiguïté, n’évoque pas encore explicitement le vampire, mais sa Géraldine, figure prédatrice et envoûtante, pose les bases psychologiques essentielles à ce genre littéraire de la Grande Bretagne. « La charmante Dame, Christabel, / Que son père aime tant, / Pourquoi donc est-elle dans le bois si tard, / À cent pas de la porte du château ? »

Le jalon fondateur est posé par Polidori avec Le Vampire. Il s’inspire d’un certain Lord Byron et métamorphose le vampire folklorique en aristocrate ténébreux et fascinant, redoutable séducteur qui préfigure la modernité vampirique. Ce point de bascule ouvre la voie à toutes les réinventions ultérieures du mythe. Un texte magnifique, dans lequel Lord Ruthven devient une métaphore des pulsions refoulées, du désir interdit et des obsessions morbides d'une époque romantique.

Dans un même souffle, Lord Byron lui-même laisse entrevoir dans le Fragment et Le Giaour une sombre silhouette vampirique. Robert Southey, avec son Thalaba le Destructeur, témoigne lui aussi de l’entrée progressive de la figure du vampire dans l’imaginaire littéraire.

C’est toutefois Joseph Sheridan Le Fanu, avec son récit sulfureux Carmilla, qui impose véritablement la complexité psychologique du vampire. Carmilla, séduisante prédatrice aux élans saphiques, révèle les tensions entre désir et peur, attirance et répulsion. Ce personnage féminin fort et inquiétant influencera durablement l'imaginaire vampirique, notamment un certain Bram Stoker...

Avec Dracula (1897), il crée une œuvre capitale, dont la portée dépasse largement ses adaptations cinématographiques. En revenant au texte original, on découvre une exploration subversive des tabous sociaux, sexuels et existentiels de son époque. Dracula incarne non seulement la peur de l'autre, mais aussi une réflexion sur la part obscure que chacun porte en soi.

Cette anthologie propose encore une incursion originale avec Le Sang du vampire de Florence Marryat. Harriet Brandt, née sous une malédiction, vampirise affectivement ses victimes sans même avoir besoin de les mordre.

Le volume de la Pléiade ne se contente pas de réunir des œuvres ; il dévoile l'évolution d'une créature qui continue à captiver notre imagination collective, explorant nos désirs interdits, nos peurs enfouies et nos contradictions les plus intimes. Cette anthologie offre bien plus qu’une redécouverte de textes fondateurs : elle explore en profondeur l’empreinte culturelle et les vertiges psychologiques que la figure du vampire n’a cessé de projeter, siècle après siècle.

Sexualité réprimée, plaisirs inavouables, parasite social, métaphore de la maladie - peste, tuberculose, sida… altérité radicale, immortalité et solitude... Cette richesse symbolique explique la longévité du vampire dans la culture littéraire et populaire. À chaque époque, il revient autrement, porteur de nos failles, de nos refoulements, de nos rêves d’absolu ou de chute. S’il échappe à tout reflet, il agit comme un révélateur silencieux de ce que nous préférons taire.