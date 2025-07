La vie ou presque

« Tous les trois sont convaincus que la littérature a des pouvoirs considérables. On pourra grâce à elle échapper aux vies réglées d’avance, résister aux assauts de l’ennui et peut-être même aimer davantage le monde. »

Paul et Simon Marcillac sont frères. Le premier, pendant toute sa jeunesse, n’a connu qu’une immense colère. Une colère farouche, que ses parents ne comprenaient pas et ne savaient pas apaiser. Le second, aîné talentueux, connaît la réussite, autant académique que sportive. Un enfant céleste. À l’inverse de son petit frère, il ne pleure pas beaucoup, est tout à fait aimable et talentueux quel que soit le domaine dans lequel il se lance. Football, peinture… et même l’écriture. Ce monde si particulier, dans lequel ces deux frères ont trouvé un refuge unique. Une passion.

Ils rencontrent Idoya Bosz-Vidal. Cette jeune fille est pleine de fantaisie, rêve d’une vie grandiose, se présente sous différents prénoms comme pour échapper à sa réalité bien morose. Elle aussi s’éveille grâce aux livres qu’elle dévore, elle aussi souhaite vivre de ses mots.

Si cette même ambition les rassemble et leur permet de créer un lien tout à fait singulier, la réalité les force à emprunter des chemins bien différents.

Chaque chapitre donne l’occasion de découvrir les processus créatifs, les tentatives, les désillusions face à l’écriture d’un roman… Au travers de ces trois figures, Xabi Molia nous propose un récit fascinant. C’est humain, touchant, déchirant. C’est lucide, surtout. Un sacré roman pour cette rentrée littéraire 2024.