« Nous sommes meilleures amies. Depuis si longtemps que je ne me souviens plus vraiment de la façon dont ça a commencé. Les relations amoureuses sont faciles à dater, il y a un avant et un après. Le premier baiser, le début. La rupture, la fin. Mais l’amitié ? Elle arrive à pas de loup. »

Voici l’histoire d’une amitié qui dure depuis l’enfance. Entre Lou et Katja, c’est la même chose depuis le début : Lou appelle, Katja accourt. Sans jamais se poser de question. C’est comme ça.

Désormais trentenaires, c’est encore et toujours le même schéma. Alors lorsque Lou envoie un message à Katja, lui demandant de venir la rejoindre en France, elle n’hésite pas une seule seconde. Malgré des trajectoires bien différentes, cette amitié semble faite pour durer. Si Katja est une personne qu’on peut considérer lambda, avec un quotidien calme et sans soubresaut, Lou mène une vie toute autre : à ses 19 ans, elle fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma grâce au film Babetta. Depuis, elle parade dans le luxe et la reconnaissance de son talent d’actrice.

Court roman intrigant, l’ambiance de cette histoire est pesante comme les journées d’été que traversent nos protagonistes. Profondément ancré dans le monde du cinéma, avec des scènes de Babetta qui viennent entrecouper le récit, ce roman est plutôt contemplatif. Pourtant, la tension reste palpable. Quelle est la raison qui a poussé Lou à inviter Katja ? Vit-elle vraiment une vie heureuse, ici, en France, avec son image impeccable de femme parfaite ? Entre amitié, amour, ambiguïté, passion et jalousie, ce roman est un moment surprenant et envoûtant.

Traduction assurée par Anna Postel.