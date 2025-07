« … elle danse tout court.

De tous ses os, de tous ses nerfs, jusqu’aux plus malmenés, ses vaisseaux sanguins, ses muscles et même ceux réduits à néant, de toute sa chair et sa peau, de toute sa douleur, de toute sa jeune vie. »

Emma Fulconis semble être née pour courir. Ses jambes ne cessent de la porter loin, encore et encore, plus vite que d’autres gamins de son âge, comme si la vie devait se traverser à toute vitesse. On ne voit qu’elle et son corps athlétique. Pourtant, elle ne court pas pour gagner : elle court comme elle respire, car seul ce mouvement fougueux en avant lui permet de respirer pour de vrai.

Pourtant, du jour au lendemain, tout s’arrête. Le chien d’un voisin se jette sur elle et détruit une de ses jambes d’un coup de mâchoire. Pour justifier ce geste d’une violence inouïe, une seule justification de la part de ce voisin : son chien « n’aime pas les Arabes ».

À travers ce court récit, intelligent et sensible, Maryline Desbiolles nous invite à replonger dans l’histoire d’une jeune fille. Celle de sa famille, harkis, et d’une communauté toute entière. Ces personnes considérées comme des traîtres dans leur propres pays, mais qui n’ont jamais eu droit à la reconnaissance de la France. Un pan du passé douloureux, encore vif. Au-delà d’une simple blessure physique, l’autrice dépeint une autre blessure, bien plus profonde, ancrée dans les origines de cette jeune fille.