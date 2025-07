Bientôt, dans 48 ans

« L’humanité était libérée de l’esclavage, du salariat. Finie la contrainte de travailler au-delà de ses forces. Brisées les chaînes de la dépendance matérielle. Terminée la lutte pour gagner son pain quotidien. »

Les Prouesses nous enchantent avec une nouvelle collection : Au Coeur. Avec un petit format colloré, on plonge ici dans l’univers de Alexandra Kollontaï, féministe russe et écrivaine passionnée.

Ce texte de science-fiction, plein d’espoir, imagine le monde de 1970. Un monde où l’argent n’a plus de sens, où le communautarisme bienveillant, où l’humanité évolue avec harmonie et pragmatisme. La jeunesse lève les yeux vers l’espace, nouveau territoire de conquête. La famine, la maladie, la guerre… Toutes ces notions sont désormais des histoires du passé, des contes qui semblent presque irréalistes.

En parallèle du texte de Alexandra Kollontaï, l’historienne Sophie Cœuré lui adresse une lettre : Autrefois (Il y a cinquante-quatre ans ou cent-deux ans). Un moyen non seulement de contextualiser les propos de l’autrice, mais aussi de révéler que les utopies font bel et bien partie de nos imaginaires, aujourd’hui encore. Se tisse un échange éclairant, touchant, dans lequel Sophie Cœuré s’interroge : comment Alexandra Kollontaï aurait-elle réagi face à notre présent ? À la réalité de la Russie de 2024 ? Quel aurait été son regard ?

Traduction assurée par Arthur Hugonnot.