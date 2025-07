Le fort intérieur et la sorcière de l'île Moufle

« Ceci n’est pas un vrai livre. Il ne traite pas de vraies personnes, et ne devrait pas être lu par de vraies personnes non plus. Mais il existe déjà tellement de vrais livres écrits pour de vraies personnes, et tant d’autres à venir, que je ne pense pas qu’une petit livre insolite comme celui-ci, écrit pour les rares amateurs de magie, puisse être vraiment considéré comme une étrangeté. »

Alors que la guerre fait rage, que diriez-vous d’un peu de magie ?

Sarah Brown, discrète et pleine de bonnes intentions, fait la rencontre d’une sorcière peu commune venue tout droit de l'île Moufle, accompagnée de son fidèle balais, Harold. Cette île, lieu insolite et enchanté, accueille une petite maison bien curieuse. Ici, des âmes en recherche de soi viennent s’attarder, des jours, des semaines ou des mois entiers.

Si chaque chapitre propose une aventure différente, un fil rouge guide les récits. On accompagne Sarah Brown dans sa découverte de la magie. Intelligente et capable d’un sarcasme bien dosé, l’autrice nous propose un délicieux ensemble d’histoires. Bien que paru en 1919, empreint du sombre éclat de la Première Guerre mondiale, ce roman est léger et étrangement moderne.

C’est frais, surprenant et si bien écrit… Bref, on adore.

Récit accompagné des merveilleuses illustrations de Anouck Faure et traduit par Faustine Lasnier.