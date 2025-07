Demi-coeur

« Je rejoignis le bar une troisième fois, mon verre à la main, sans laisser un seul endroit inexploré, je scrutai du regard chaque nouvel arrivant, chaque recoin, chaque mouvement, et cela pendant un bon moment, mais même là, il n'en ressortit rien. Je n'avais pas d'autre solution que de quitter définitivement L’Autel. Je pris ma respiration, j'avalai une dernière gorgée de mon verre puis me dirigeai vers la sortie. C'est alors que je le vis entrer. »

Notre narrateur est un homme sans histoire. Un homme qui, à un moment de sa vie, a connu un amour passionnel. Qui, par le passé, avait envisagé l’art comme la seule voie possible. Qui, par la nature intempestive et imprévisible de la vie, a été obligé de faire des choix, dans des situations bien précises, qui ont eu un impact conséquent sur son avenir.

Du jour au lendemain, tout est bousculé. Tout ce qu’il pensait connaître, comprendre, apprécier de sa vie actuelle – tout s’effondre lorsqu’un ami lui dévoile des photographies. Sur ces clichés, un homme ; il ressemble comme deux gouttes d’eau à notre narrateur. Un sosie, une copie conforme. Pourtant, il n’était pas à L’Autel, ce bar de la ville, le soir où ces photographies ont été prises. Qui est cet inconnu ?

Impossible de résister à la tentation de le rencontrer. Impossible de se demander ce que son existence peut signifier. Mais que fera-t-il de la réalité ? Quelles seront les conséquences d’une telle rencontre ?

Avec le doppelgänger comme outil, Dimitris Sotakis propose d’explorer ce fameux « Et si… ? » qui peut hanter certains d’entre nous. Entre psychanalyse et science-fiction, Demi-cœur est un court roman étonnant.

À lire avec précaution, au risque de s’évader dans un autre soi…

Traduit du grec par Françoise Bienfait