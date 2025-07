« Cléopâtre n'a pas la force de sortir du lot en dévoilant au grand jour un visage dépouillé et des cheveux libres. Elle n'a pas l'intention de dénoncer le patriarcat ou le consumérisme de façon tonitruante - elle n'est même pas tout à fait certaine d'avoir compris les deux concepts. Elle n'a surtout pas envie d'être la risée d'un cruel regroupement d'adolescents. Voilà donc pourquoi elle s'efforce de se fondre dans la masse en adoptant les codes esthétiques les plus répandus de son microcosme. La quasi-invisibilité qui en résulte lui convient parfaitement. »

À 13 ans, Cléopâtre ne comprend pas ce qui lui arrive. Au-delà des simples déboires adolescents, elle se sent différente. Excellente élève dans un collège privé à la réputation exemplaire, elle a l’impression d’être double. D’être… autre. Comme si son esprit ne lui appartenait pas tout à fait : en témoignent ces souvenirs de vacances qu’elle ne partage pas avec sa mère, comme si elle n’avait pas vraiment participé à ces moments. Souffrirait-elle d’un dédoublement de personnalité ?

Sa mère, Marie, ne veut rien entendre. Elle a décidé que sa fille serait extraordinaire, coûte que coûte. Même si ça signifie de cacher un passé qui tente de remonter à la surface ou de dissimuler les raisons qui l’ont poussé à couper le point avec sa famille depuis une dizaine d’années…

Entre mensonge et manipulation, quelle place laisse-t-on encore à l’amour ?

Laurence Provencher propose un premier roman remarquable, porté par une plume franche et élégante.