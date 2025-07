Tous les silences ne font pas le même bruit

« Quand tu es gay, la honte et l’hostilité sont souvent les points de départ à ton histoire. »

Depuis son plus jeune âge, il sait qu’il est différent. Il comprend très vite, aussi, qu’il n’aura pas le droit au bonheur. Les moments clefs de son développement s’enchaînent : à 4 ans, à 12 ans, à 17 ans… et, systématiquement, la même douleur. Le même pincement. Face à ces silences écrasant, comment ne pas se sentir submergé ? enfermé ? L’homophobie, car c’est bien de ça qu’il s’agit, inonde son quotidien et l’empêche d’éclore… Violences invisibles, micro-agressions, blagues de mauvais goûts : l’hétéronormativité est omniprésente, piège sociétal qui étouffe.

Avec un « tu » qui prend à la gorge, Baptiste Beaulieu ne nous donne pas le choix. Cette histoire, cette expérience, ces moments d’existence… tout ceci devient nôtre. Notre souffrance, notre incompréhension face à une société qui ne cesse de nous refuser la liberté d’exister et d’aimer comme bon nous semble.

Voici un texte qui ne devrait pas exister en 2024. Voici un texte qui prouve que derrière les apparences doucereuses et les drapeaux arc-en-ciel brandis à tout va, il y a encore des gens, partout, qui auront des horreurs à dire. Qui, face à l’amour, sauront tout de même faire preuve de haine. Il semblerait qu’il est essentiel de continuer de se battre.

Continuons à faire du bruit, jour après jour.

Comme l’écrit si bien l’auteur : « On ne devrait pas apprendre à mentir avant de savoir aimer ».

Alors, aimons !