La Cité Diaphane

« L’île maudite se dévoilait enfin, nimbée d’une pâleur diffuse malgré l’absence de lune. J’en oubliai un instant l’apparition crépusculaire. J’avais atteint ma destination. Roche-Étoile se tenait là, élancée vers les cieux, jaillie des profondeurs.

[...] Sans nul doute ses créateurs espéraient donner l’illusion que Roche-Étoile avait surgi toute entière des feux chthoniens qui avaient forgé son promontoire. À cet instant, je songeai qu’il fallait être animé d’une foi inébranlable pour bâtir ici ces monuments démesurés, à l’orée des terres des démons et de leurs noires magies, loin des royaumes humains. »

Lugubres et tortueuses, les rues et places de Roche-Étoile ont été vidées des âmes qui l’habitaient. Haut-lieu de la foi dédiée à la Reine Pâle, déesse sans visage, elle a été frappée par une étrange malédiction : 7 ans plus tôt, toute l’eau autour et dans la cité est devenue un poison pour n’importe quel être de chair. Sur l’ordre du seigneur des Marches, l’archiviste qui narre cette histoire a un simple objectif : comprendre exactement ce qu’il s’est passé et coucher les faits sur le papier.

Anouck Faure propose ici un récit à l’ambiance gothique fascinante. Derrière la brume, le mystère d’une malédiction se dessine. Au fil des pages, c’est tout un univers qui s’ouvre à nous, où magie et croyances religieuses se mêlent et se déchirent. L’archiviste – il ou elle, on ne le sait jamais vraiment et peu importe, finalement – nous guide à travers l’histoire, sans pour autant inspirer une confiance débordante. Ce n’est qu’au bout de quelques chapitres que l’on comprendra pourquoi… L’autrice, aussi dessinatrice, nous offre quelques illustrations pour ponctuer le récit : un vrai délice.