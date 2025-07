Une histoire romaine

« Nous sommes dans la Ville éternelle, sur les deux rives du Tibre, quelque part entre l’aube et la chute du XXe siècle. Ceci est le roman de la famille de Laura Sabatelli Guerrieri de Pretis, celui de sa vie aussi, par ruissellement, ramené des souvenir épars des histoire que lui narrait dans son enfance la contessa, sa grand-mère maternelle […] »

À travers des figures féminines aussi charmantes que différentes – la Contessa, Zia Rachele, Elena et Laura –, l’auteur nous embarque dans une fresque familiale au cœur de Rome. Deux familles se lient. D’un côté, les De Pretis s’accrochent tant bien que mal à leur rang d’aristocrates : le français est parlé avec fierté, l’immense collection de livres est à exhiber à tout prix, et les manières sont excellentes dans n’importe quelle situation. De l’autre côté, les Sabatelli Guerier : juive mais non pratiquante, inévitablement secouée par la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle « être une famille » a une saveur unique.

Au fil des pages, le récit qui s’écrit est ponctué d’humour et de lucidité sur des sujets tels que la déchéance de la noblesse, le creux entre les générations et le poids d’un héritage culturel bien particulier…