« Les jumelles étaient vraiment un bébé divisé en deux. Je suis la moitié d’un bébé, pensait Marigold. Je suis le cerveau, et Rose est le cœur. Ou est-ce l’inverse ? »

Marigold et Rose, avec leurs beaux noms de fleurs, sont des jumelles à peine nées. L’une est celle qui observe, calmement, les yeux posés sur chaque détail, rêvant chaque nuit du livre qu’elle écrira lorsqu’elle aura appris tous les mots nécessaires. L’autre, rayon de soleil, fait tout le reste. Aussi naïves qu’éblouissantes de lucidité, voici deux gamines pleines de promesses…

Dans ce court texte en prose, Louise Glück nous présente deux petites filles qui, jour après jour, ont le plaisir de grandir et de saisir plus clairement leur réalité. Les questions de l’enfance, de la famille, de ce qui est inné ou non chez chacun de nous, de vie et de mort… Tous ces sujets s’entremêlent, page après page. C’est doux, drôle et intelligent.

Traduction assurée par Marie Olivier.