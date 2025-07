Les flibustiers de la mer chimique

« Vous allez trouver ça dément, capichef ! Mais du temps des Républiques, on avait déjà imaginé plein de trucs. C’est comme si on savait exactement ce qui allait se produire et qu’on avait renoncé à l’éviter. On appelait carrément ça des récits d’anticipation. Ça me la coupe. »

Un monde post-apocalyptique où la mer est devenue une etendue chimique et meurtrière. Des forces militaires et politiques, des pirates et voleurs, une flore et une faune modifiées… Marguerite Imbert nous offre ici une belle critique de l'inaction générale face au changement climatique en cours. Grâce à une plume pleine de piquant et des personnages attachants, voici un récit qui fait de l'effet, du début jusqu'à la fin.