Eux sur la photo

« La photographie a fixé pour toujours trois silhouettes en plein soleil, deux hommes et une femme. Ils sont tout de blanc vêtus et tiennent une raquette à la main. La jeune femme se trouve au milieu : l'homme qui est à sa droite, assez grand, est penché vers elle, comme s'il était sur le point de lui dire quelque chose. Le deuxième homme, à sa gauche, se tient un peu en retrait, une jambe fléchie, et prend appui sur sa raquette, dans une posture humoristique à la Charlie Chaplin. Tous trois ont l'air d'avoir environ trente ans, mais peut-être le plus grand est-il un peu plus âgé. »

Hélène a grandi sans mère. Décédée alors qu'elle n'avait encore que 3 ans, elle ne connaît rien de la femme qui lui a donné vie. Elle ne peut se reposer que sur son nom et sur une photographie. À travers une annonce dans le journal, elle espère que quelqu'un saura lui répondre. Lui donner quelques indices, lui dévoiler certaines vérités sur sa mère.

Entre descriptions de photographie et échanges épistolaires, l'actrice nous fait voyager à la découverte de ces deux familles et de secrets qui, peut-être, auraient mieux fait de rester cachés… Que se doit-on réellement de savoir ? De questionner ? Ce roman explore tendrement les notions de mémoire, de famille et d'amour à travers le médium de la photographie.